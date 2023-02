«Ver la gala en casa con mis abuelos, era nuestra cita obligatoria anual»

-Preséntese ante el público...

-Aran Jesús Armas Perdomo, ejerzo como profesor en el proyecto Across Hip-Hop y el año pasado finalicé mis estudios como patronista. Nací el 12 de diciembre de 1991 en Agaete y tengo la grandísima suerte de contar con el apoyo de Mow Hotels.

-¿Qué le motivó a presentarse este año a la gala drag?

-Desde pequeño he sido seguidor de la gala drag y una persona con la gran necesidad de crear. Y si el mundo de la danza me aportaba una salida a esa creatividad, la gala me permite llevarlo a otro nivel. No hay límites.

-¿Qué espera que le suponga a nivel personal y profesional esta experiencia?

-Este es el tercer año que me presento, los dos primeros conseguí pasar y espero poder repetirlo. A nivel personal me aporta la satisfacción de contemplar el resultado y poder decir que todo ese trabajo salió de mí y mi equipo. A nivel profesional, me ha ayudado a encontrar una vocación.

- ¿En qué se parece y en qué se diferencia su persona del personaje drag?

-Suelo ser una persona muy reservada tirando a tímida. En cambio, Équinox es desinhibido, un poco arrogante, fantasía en estado puro, es como una reina aunque no tenga trono, versátil y con la elegancia como bandera.

-¿Cuál es la primera gala drag que recuerda?

-No tengo la imagen concreta de la primera que recuerdo, pero sí años que me marcaron mucho como el 2000 y Drag Andrómeda, 2006 y Crisalidrag y 2011 con Drag Seregon.

-¿Qué recuerdo conserva de aquel acto?

-Verlo en casa con mis abuelos, era nuestra cita obligatoria anual.

-¿Qué le atrae del mundo drag?

-La libertad para crear cualquier cosa, más allá del reconocimiento y la maravillosa acogida del público.

-¿Cuál es el drag que tiene como referente y por qué?

-No puedo quedarme con uno, la generación de drags que precedió la mía era tan diversa y diferente que es imposible elegir entre la sensualidad de Drag Gio, la garra de Drag Sethlas, el frikismo de Drag Eiko, la personalidad de Drag Asharik, la producción de Drag La Tullida, el buen gusto de Drag Vulcano, la elegancia de Drag Kiowa, y un largo etcétera de atributos y personalidades.

-¿Cuánto tiempo lleva preparando el espectáculo?

-Lleva cocinándose desde 2020, en el confinamiento. En agosto de 2022 comenzamos a trabajar en la elaboración de la fantasía.

-Sin desvelar mucho, ¿puede darnos detalles del tipo de música y acompañamiento de su puesta en escena?

-No desvelaré nada, solo que he intentado salir un poco del registro con el que suelo ir siempre.

-La gala drag cumple 25 años. ¿Qué quitaría y qué añadiría para mejorarla?

-No quitaría ni añadiría nada ahora mismo.

-No entiende el carnaval sin...

- Libertad.