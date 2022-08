El Foro por La Isleta paraliza unas horas el vallado de la plaza del Pueblo

Una veintena de miembros del Foro por La Isleta y otras organizaciones que lo apoyan se concentraron a las 10.00 horas de este lunes con el objetivo de parar las obras de vallado de la plaza del Pueblo que comenzó el Ayuntamiento, desde el área de Vías y Obras, hace una semana en respuesta a la demanda de vecinos del entorno, afectados por los ruidos que generan las reuniones nocturnas de jóvenes en este espacio.

Media docena de representantes de la plataforma ciudadana que agrupa a colectivos sociales, culturales y vecinales del barrio y que se opone a la actuación, entraron en la zona donde estaban los operarios sobre las 10.30 horas y logró detener los trabajos.

La acción no fue bien vista por los residentes en esta parte del barrio que llevan años reclamando una actuación que garantice su derecho al descanso. «Lo estamos pasando bastante mal», explica una afectada. «Todas las noches llamo a la Policía porque esto es un sinvivir porque hacen botellones, se pelean ente ellos, todas la noches gritando, con música», relata a quienes se oponen al cerramiento proyectado para este espacio pero que ella ve como única opción en estos momentos.

Sin embargo, desde el Foro por La Isleta defienden que cerrar esta plaza que consideran un emblema de la historia del barrio no es la solución y abogan por desarrollar un proyecto sociocultural con los chicos que generan el problema. «Esta no es la solución, hay que trabajar con esos chicos», apunta Félix Alonso, presidente del Foro por La Isleta.

La Policía pidió a los miembros del Foro abandonar la obra. Abajo dos escenas de lo sucedido. / Cober

En el mismo sentido se pronuncia el vicepresidente de la plataforma, Juan Tomás Perdomo, que reconoce que «los vecinos tienen toda la razón de protestar» pero lejos de perimetrar la plaza, apuesta por «buscar una salida a los jóvenes».

Tito Martín, integrante del Foro, considera que «han dejado enquistar esto». Señala que es lícito lo que piden los vecinos» pero señala que el vallado no es la respuesta. «A ver si también cierran Farray los Betancores», dice sobre una zona en la que hay ruidos pero, a su juicio, no se actúa igual al haber terrazas.

Felipe Ros, simpatizante del Foro, explica que este cerramiento «fue rechazado en la junta de distrito» y asegura que «se le ha dado al Ayuntamiento alternativas», en referencia a un escrito que presentaron el pasado miércoles. Entre ellas, «la de poner un vigilante» que en caso de conflicto «sobre la marcha llame a la Policía».

División

Que la propuesta de cerramiento del espacio divide a los vecinos quedó patente en la mañana de este lunes. Así, los que residen en el entorno y defienden su derecho a descansar recriminaron a los que se oponen al vallado que no les hayan apoyado en los «casi cinco años» que llevan sufriendo las molestias nocturnas, y les echaban en cara no haberlos «visto nunca por la plaza». Por su parte, los defensores de mantener el espacio como estaba, les aseguraban que «el vallado no soluciona el problema, sino que lo enquista».

Intervención de la Policía

Mientras se producían estos cambios de opiniones, que por momentos fueron acalorados, llegó la Policía Local, a las 12.45 horas, y pidió a las personas que estaban en la zona de la obra que salieran porque podían acusarlas de desobediencia, y les requirió que se identificaran.

Los integrantes del Foro atendieron el requerimiento no sin antes solicitar la documentación oficial que acreditara la obra en ejecución. Aseguran que la Policía Local les mostró «una diligencia pero no una resolución», algo que entienden no es suficiente pues «no identifica el proyecto».

No permitieron continuar

Así las cosas, optaron por abandonar la zona de obra, pero al irse los agentes municipales informaron a los responsables de la misma que no iban a dejar que continuaran los trabajos. Ante eso, los operarios optaron por empezar a recoger las herramientas, a eso de las 14.15 horas, aunque su jornada tendría que haber acabado a las 17.00 horas.

Desde el Foro por La Isleta anuncian que el siguiente paso que van a dar es interponer «una denuncia penal» para que «no se consolide el proyecto y se retire lo que se ha ejecutado».

Los vecinos afectados, sin embargo, siguen defendiendo que el cierre de la plaza de noche no solo favorecerá su descanso, sino que redundará en una mejor conservación de la misma, pues aseguran que esas reuniones de chicos y chicas generan suciedad y daños en el mobiliario.

Está previsto que los trabajos se retomen este martes.