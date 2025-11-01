Los Finaos hacen escuela: el IES Antonio Godoy Sosa cuida de la tradición

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 05:15 Comenta Compartir

Con una charla a cargo de integrantes de la Asociación Cultural Tasate, que acercó al alumnado de 1º de Bachillerato el modo en el que en los pueblos de Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya comenzaban a preparar desde el 31 de octubre la festividad de Día de Todos los Santos -que más que una celebración era un modo de honrar a quienes ya no estaban-, se puso inicio en la mañana de este viernes en el IES Antonio Godoy Sosa la a última jornada de una semana plagada de actividades que, bajo el lema de 'Finaos, patrimonio inmaterial canario', se ha desarrollado con la complicidad de toda la comunidad educativa del centro con el propósito de preservar esta costumbre.

«Está muy bien Halloween, pero queremos que no se pierda la tradición», explica Benjamina Suárez, que además de vicedirectora de este instituto de Tamaraceite es la coordinadora en el mismo del área de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario que impulsa la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias para este tipo de acciones.

Por eso, señala, «durante esta semana, con motivo de la celebración del Día de los Difuntos, hemos realizado diversas actividades en el centro encaminadas a que el alumnado no pierda y no olvide la cultura y la tradición propia de los finaos».

Actividades a las que se ha sumado un alumnado que, asegura la vicedirectora, ha mostrado cada año más interés por esta iniciativa. Por eso este viernes, estudiantes de 2º de la ESO y de 2º de Bachillerato se animaron a tomar parte del 'Ritual de los finaos', la actividad dirigida por José Antonio Ramírez, profesor de Religión del instituto, en la biblioteca, y en la que se abordaron cuestiones vinculadas a las leyendas, «que siempre tienen un tufillo de verdad», además de llevar a cabo lecturas como la de 'La luz de Mafasca', tratar el papel que desempeñaron «las brujas» en Canarias que era básicamente el de «curanderas», e incluso se pudo compartir alguna experiencia paranormal vivida por los estudiantes.

Los finaos convivieron con Halloween en el centro. Cober / C7

También el alumnado del Aula Enclave se sumó «con mucho entusiasmo» a esta propuesta y, de hecho, fueron los encargados de preparar y asar, con la ayuda de su profesora Vanessa Fernández y de las auxiliares, los 40 kilos de castañas que compartieron con el resto de compañeros a la hora del recreo en un acto que amenizó Viento Alisio, la agrupación folclórica del centro.

Esta apuesta por velar por la tradición de los finados no implica dejar de lado Halloween, ya que a muchos de los estudiantes les gusta esta celebración. Por eso desde el Antonio Godoy Sosa se entiende que la convivencia entre ambas costumbres es posible y también en el programa de actividades se contempló un concurso de relatos cortos de terror en inglés y se instaló un ataúd realizado por los estudiantes para 'enterrar' las injusticias que consideran condicionan el mundo.

Ampliar La actividad 'Ritual de los finaos', en la biblioteca. Cober

Además, el profesorado y los estudiantes del departamento de Imagen Personal del ciclo formativo de Grado Básico de Peluquería y Estética y Belleza, además de lucir unos cuidadosos maquillajes, pusieron en marcha una divertida Casa del Terror.

Asimismo, el departamento de Física promovió la actividad 'Luces que no se apagan, la ciencia y la memoria. Llamas de colores', que consistió en que el alumnado escribía los nombres de sus familiares difuntos en un papel que, al acercarlo a una llama para quemarlo hacía que ésta cambiara de color tornándose amarilla, como si fuera su recuerdo.

Ampliar Charla ofrecida al alumnado por el Rancho de Ánimas de Arbejales. C7

Por último, reseñar que esta jornada festiva del viernes vino precedida de acciones como un cuentacuentos de terror a cargo de Juan Antonio González, de Labrantes de la Palabra, el lunes; y de la charla y la actuación del Rancho de Ánimas de Arbejales de Teror, el pasado jueves.