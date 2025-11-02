Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria

El punto de acopio transitorio de trastos, enseres y escombros recorrerá 20 barrios en noviembre

La iniciativa del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Servicio Municipal de Limpieza, pone en marcha durante todo el mes de noviembre un punto de acopio transitorio que recorrerá hasta 20 barrios de los cinco distritos de la ciudad. El objetivo es acercar al vecindario una alternativa a los desplazamientos hacia puntos limpios fijos, facilitando el depósito de objetos voluminosos. El contenedor móvil estará operativo entre las 08:00 y las 12:00 horas, y arrancará su recorrido en Pedro Hidalgo.

El procedimiento habilitado exige que los escombros procedan de obras menores y se encuentren limpios, sin mezclarse con otros residuos. Para los objetos voluminosos como muebles, colchones, somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos e informáticos, y piezas de metal o madera, el dispositivo los admite sin coste añadido para los residentes de la ciudad. Quedan excluidos del servicio determinados residuos, como neumáticos, palets de madera, cristal, vidrio, combustibles, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos o peligrosos, los cuales no podrán depositarse en el punto itinerante.

La iniciativa se enmarca dentro de la estrategia «Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima» impulsada por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que busca acercar servicios a la ciudadanía. El dispositivo de contenedor tipo bañera-contenedor ya está presente desde la implantación inicial del servicio en diciembre de 2023. Desde esa fecha hasta el momento, la iniciativa ha permitido la retirada de 60.700 kilos de residuos voluminosos.

Este servicio complementa a los puntos limpios de El Sebadal y El Batán, gestionados por el Cabildo de Gran Canaria, así como a la recogida gratuita de trastos con cita previa en la página web www.laspalmasgc.es o a través de los números de teléfono 010 y 928 446 000.

Trastos y enseres voluminosos

- Se admiten: Muebles y enseres, colchones y somieres, electrodomésticos, aparatos electrónicos e informáticos.

- No se admiten: Piezas de fibrocemento (uralita), neumáticos, palets de madera, cristal y vidrio, combustibles, carburantes, aceites, grasas, pinturas, disolventes y materiales tóxicos o peligrosos.

Escombro limpio de procedencia doméstica (obra menor)

Máximo 5 sacos de 15 kg

- Se admiten: Escombro limpio sin mezclar con otros residuos

- No se admiten: Escombros profesionales, escayola, yeso, pladur, fibrocemento (uralita), piezas de baño, cerámica, cristal y espejos.

Horario y ubicación de recogida

Lunes, 3 de noviembre: PEDRO HIDALGO. C/ Salamanca, 1 (parada guaguas)

Martes, 4 de noviembre: LOMO APOLINARIO. Plaza Lomo Apolinario

Miércoles, 5 de noviembre: MESA Y LÓPEZ. Plaza Juan del Rio Ayala (plaza)

Jueves, 6 de noviembre: BARRIO ATLÁNTICO. Avda. de la Feria, 40 (parada guaguas)

Viernes, 7 de noviembre: COSTA AYALA. C/ Mar Mediterráneo (junto al Campo de Fútbol)

Lunes, 10 de noviembre: SAN JUAN. Camino al Polvorín con la C/ Batería de San Juan

Martes, 11 de noviembre: ARENALES. Plaza de la Feria, 14 (plaza)

Miércoles, 12 de noviembre: GUANARTEME. C/ Olof Palme, 8 (junto Iglesia Santísimo Cristo)

Jueves, 13 de noviembre: SIETE PALMAS. Avda. Pintor Felo Monzón, 44 (rambla)

Viernes, 14 de noviembre: LAS MESAS. C/ Escritor Secundino Delgado, 56 (parque)

Lunes, 17 de noviembre: LOMO BLANCO. C/San José Artesano (frente a la Farmacia)

Martes, 18 de noviembre: SAN FRANCISCO. C/Gobernador Marín Acuña con Juan Saraza Ortiz

Miércoles, 19 de noviembre: NUEVA ISLETA. C/Don Quijote de la Mancha, 40 (en el cruce)

Jueves, 20 de noviembre: LAS TORRES. C/ Archivero Joaquín Blanco Montesdeoca, parque junto al Supermercado Spar

Viernes, 21 de noviembre: PILETAS. Calle El Mesías, 22 (delante del Local Social)

Lunes, 24 de noviembre: SALTO DEL NEGRO. C/ Marianao, 8 (parque)

Martes, 25 de noviembre: TRIANA. Paseo de Tomás Morales, 8 (parque)

Miércoles, 26 de noviembre: LAS COLORADAS. Avda. Semana de la Pasión (junto al Campo de Fútbol)

Jueves, 27 de noviembre: ESCALERITAS. C/ Doctor Woerfel (plaza Iglesia Santa Isabel de Hungría)

Viernes, 28 de noviembre: TENOYA. Plaza Alcalde Juan Santana Vega «Juan Machado» con la GC-300

