Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en diciembre en Las Palmas de Gran Canaria

Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria instalará durante este mes de diciembre un punto de recogida itinerante para muebles y escombros en 20 barrios de la ciudad.

El dispositivo, gestionado por el Servicio Municipal de Limpieza, permitirá a los ciudadanos deshacerse de enseres voluminosos y restos de obra menor de manera gratuita y sin necesidad de acudir a los puntos limpios tradicionales. La iniciativa se integra en la estrategia municipal «Las Palmas de Gran Canaria Más Próxima» con el objetivo de facilitar la gestión de residuos a vecinas y vecinos en distintos distritos urbanos.

El contenedor móvil estará disponible en horario de 08:00 a 12:00 horas, desplazándose por los cinco distritos de la capital grancanaria. El recorrido comenzará el lunes 1 de diciembre en Hoya la Plata y finalizará el 29 en San Juan.

La bañera-contenedor aceptará muebles y enseres, incluyendo colchones y somieres, electrodomésticos grandes y pequeños, aparatos electrónicos o informáticos y piezas de metal o madera. Se admiten además restos de obra menor bajo la condición de que los escombros estén limpios y no mezclados con otros residuos. No se permiten depósitos de neumáticos, palets de madera, cristal o vidrio, materiales peligrosos como aceites, pinturas, disolventes, combustibles ni escombros de obra profesional. Tampoco se permitirá pladur, escayola, piezas cerámicas, fibrocemento (uralita), cristal o espejos.

Fecha y ubicación de recogida

Lunes, 1 de diciembre: Hoya la Plata - C/ Candelaria de León, 21

Martes, 2 de diciembre: Casablanca III - C/ Aconcagua, 29 (junto a contenedores)

Miércoles, 3 de diciembre: La Isleta - Plaza del Pueblo (acceso por C/ Princesa Guayarmina)

Jueves, 4 de diciembre: San Cristóbal - C/ Santiago Tejera Ossawarry, 72 (carga y descarga)

Viernes, 5 de diciembre: Lomo los Frailes - C/ Jamat, 83 (parque)

Martes, 9 de diciembre: Zárate - C/ Sabino Berthelot con Francisco Inglott Artiles (delante de la Plaza)

Miércoles, 10 de diciembre: Schamann - C/ Don Pedro Infinito, 181 (aparcamiento)

Jueves, 11 de diciembre: Guanarteme - Plaza del Pilar (altura del escenario)

Viernes, 12 de diciembre: Polígono Cruz de Piedra - C/ Farmacéutico Manuel Blanco, 3 (zona parking)

Lunes, 15 de diciembre: San Lorenzo - Aparcamiento del Centro de Salud

Martes, 16 de diciembre: Tres Palmas / Hoya de la Plata - C/ Salamanca, 120 (parada de guaguas)

Miércoles, 17 de diciembre: Las Chumberas - C/ Almirante Benítez Inglott, 39 (parada de guaguas)

Jueves, 18 de diciembre: Puerto - C/ Ferreras, 16 (zona peatonal)

Viernes, 19 de diciembre: Polvorín - C/ Dean López Martín con C/ Rafaela Manrique

Lunes, 22 de diciembre: Casa Ayala - Casa Ayala con C/ Risco Quío (aparcamiento de tierra)

Martes, 23 de diciembre: Vega de San José - C/ Alicante, 31 (delante Seguridad Vial)

Miércoles, 24 de diciembre: Tarahales - C/ Emilio Arrieta, 88 (en el cruce)

Viernes, 26 de diciembre: San José - C/ San Francisco Javier, 29 (junto al grupo de contenedores)

Lunes, 29 de diciembre: San Juan - C/ Batería de San Juan, 2 (junto a la plaza)