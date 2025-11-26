Familiares de José el Negro y el Conejero declararon que estaban siendo acosados por Lionel y su entorno La mujer del encarcelado por intento de homicidio y la novia del asesinado por sicarios apuntan a una posible venganza de un grupo criminal de Jinámar

Foto del papel que encontró la Policía en la habitación de los sicarios con los nombres del Negro y su hijo.

Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 26 de noviembre 2025, 07:26

La tía del fallecido Josué el Conejero que es la esposa de José Jesús Calderín, alias José el Negro, y madre de Kilian José Calderín, acudió voluntariamente a la Policía Nacional para relatar los conflictos que, según ella, mantenían desde hacía años varias personas del entorno criminal de Jinámar y San José de Las Longueras con su familia y con el propio Jonathan Josué. Todo ello para demostrar a los investigadores de dónde había partido presuntamente la idea de ejecutar a su sobrino y apuntó a un nombre: Lionel.

Hay que destacar que en el registro de la habitación 502 del hotel Bajamar, practicado durante la madrugada del 29 de junio, los agentes localizaron en la papelera del baño donde pernoctaban los sicarios un pequeño trozo de papel con dos nombres escritos a mano: José Jesús Calderín y Kilian José Calderín. El hallazgo reforzó para los agentes la idea de que habían ejecutado a Josué como 'vendetta'.

Declaró la esposa del Negro que «hace cuatro años aproximadamente los llamados Lionel, Martín, Chesco, Doramas y el conocido como el Colombiano, fueron a robarle a su casa». Explicó que su marido José el Negro, al darse cuenta, «sale y comienza una persecución en coche hasta que los alcanza», momento en que se inicia «una pelea» entre el marido, Kilian José «y los significados anteriormente».

Añadió que un año después, mientras ella y su familia estaban de vacaciones, «Martín se acerca a la casa de la dicente y haciendo uso de varios cocteles molotov, intentaron incendiar su casa». Declaró que, como represalia, su marido «coge una escopeta y dispara contra Martín, hiriéndole de gravedad en una pierna», lo que llevó tanto a él como a su hijo a ingresar en prisión.

Relató también que un año más tarde, durante las fiestas de San José de Las Longueras de 2023, «Jonathan conocido como 'Martín', Daniel Requeijo y Chesco, iban en una furgoneta de color gris clara y envenenaron a sus perros mientras observaban a lo lejos la reacción de la dicente». La testigo afirmó que «hace dos años, Lionel y Martín, dispararon contra la ventana de la casa de la dicente y la puerta de un bar conocido de San José donde se encontraba su hijo Yaret», y que desde esos hechos «siempre han estado merodeando por su domicilio y por San José de Las Longueras».

Imagen de la motocicleta que utilizaron con la matrícula modificada. C7

En relación a los días previos al crimen, declaró que el día 23, a las 18.00 horas, observó «claramente una moto grande de color gris oscura» en la zona del antiguo Europan y que al fijarse «en una pierna del varón que estaba sobre la moto», identificó «sin dudas» a Martín «ya que la pierna del mismo es característica, al ser muy delgada, debido a los tiros que recibió en ella». Según su testimonio, «alerta a su primo Josué de que Martín está acechándolo y que extreme las precauciones», pero le restó importancia. Añadió que el 24 volvió a ver a Martín en moto «con actitud vigilante».

Miedo a represalias

Por su parte, la pareja del fallecido desde hacía 10 años, fue preguntada por los problemas que Josué pudiera tener con otras personas. Explicó que él se había criado desde pequeño con José el Negro, con la testigo anterior y con los hijos de ambos.

Describió que en 2022, cuando Jonathan estaba en prisión, se produjo un altercado entre el Negro y el hijo de este, «contra dos individuos residentes en Jinámar, los llamados Martín y Lionel», que terminó «con un tiroteo perpetrado por José el Negro y su hijo Kilian».

Según declaró, cuando el Conejero salió de prisión ocurrió un cambio: «Él y la dicente han estado siendo acosados por los llamados Martín y Lionel», debido a la estrecha relación entre Jonathan Josué y la familia de José el Negro». Afirmó que Martín comenzó a frecuentar San José de Las Longueras «merodeando las inmediaciones con una capucha buscando cruzarse con él», e incluso apareciendo en locales de ocio donde la pareja estaba presente, obligándoles a marcharse.

Relató también un episodio en el que «se personó un individuo en el bar de San José y efectuó varios disparos con arma de fuego pistola», y que, según le dijeron testigos, «el autor había sido Lionel».