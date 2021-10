La familia de Yéremi recurre el auto que evita la declaración del Rubio y sus compañeros de celda

La familia de Yéremi Vargas, el niño que desapareció el 10 de mayo de 2007 cuando tenía siete años, ha presentado un recurso de reforma al juzgado de Primera Instancia 2 de San Bartolomé de Tirajana para que se revoque las determinaciones del auto judicial emitido el pasado 30 de septiembre con las que se desestiman las diligencias de investigación solicitadas. La petición de los padres es que, entre otras cosas, se tome declaración tanto a A.O. El Rubio, que ha sido el único investigado como presunto responsable de la desaparición del niño hasta el archivo provisional de la causa en 2017, como a sus compañeros de celda, a los que supuestamente había dado indicios de conocer detalles sobre los hechos investigados.

«Procede la necesidad de hacer valer a esta parte su derecho fundamental de acceso a la prueba, para poder exponer y demostrar que la declaración del mencionado interno testigo era veraz completamente», recoge el recurso. No obstante, hay que recordar que, en su momento, la validez de las declaraciones de los compañeros de prisión de El Rubio fueron desechadas al entenderse que se hacían para conseguir permisos penitenciarios.

También se reclama a la autoridad judicial que libre un oficio al centro penitenciario Las Palmas II para que certifique si al investigado se le aplicó el protocolo de prevención del suicidio y se identifique a otros internos de apoyo. «Es completamente necesario saber si existen otras personas que hayan podido tener conversaciones similares con A.O. en el marco de la aplicación de un programa de especial seguimiento y control de un interno para que puedan ser interrogados sobre si conocen algún dato que les haya podido contar relacionado con Yéremi Vargas Suárez», expone la familia en su recurso. No se acepta aquí la argumentación desestimatoria de la práctica de esta prueba por parte del juzgado. En el auto de septiembre, en cambio, se argumentaba que «se trata de una prueba que no guarda relación con los hechos investigados, que puede calificarse de inquisitiva, en atención a su propio contenido y falta de pertinencia, no solo con lo investigado, sino con la actual situación del procedimiento, donde no existe un posible autor conocido y, por tanto, ningún sujeto investigado».

El recurso de reforma presentado este viernes, y al que ha tenido acceso CANARIAS7, también ataca la desestimación de la petición de que se tomara declaración, en calidad de testigo al que fuera investigado por la desaparición de Yéremi. El magistrado instructor rechazó su práctica por entender que su declaración solo podría ser «como investigado, y lo habría de ser en el momento en el que existan pruebas o indicios suficientes para dirigir la investigación contra esta persona».

La representación legal de la familia de Yéremi Vargas también pide que se ahonde en el historial médico del niño por si se puede relacionar sus patologías respiratorias con los efectos nocivos que tendría la supuesta aplicación de disolvente u otra sustancia, a raíz de la declaración de un compañero de celda del Rubio. «Le dijo que el niño (...) había llegado fallecido por algo de asfixia. Que A.O., más o menos, le refleja que pudo usarse disolvente o alguna sustancia, pero nunca se lo dijo», se recoge en el primer motivo del recurso.

El juez instructor negó esta posibilidad por su «falta de utilidad para esclarecer los hechos, así como su carácter hipotético, al no existir indicio alguno de que se hayan utilizado sustancias como las indicadas».

Seis meses de investigación

El auto que se recurre en parte ahora es el que dictó la prórroga de seis meses de la investigación por la desaparición de Yéremi. Hay que recordar que el pasado 2 de septiembre se decidió reabrir la fase de diligencias previas que habían sido archivadas de manera provisional en octubre de 2017. Esto se hizo en respuesta a la petición de la familia del niño desaparecido.

La resolución judicial sí admitía la práctica de algunas pruebas interesadas por la familia, como la recuperación de la entrevista que El Rubio concedió a una cadena de televisión o la nueva toma de declaración de Itahisa Suárez, la madre del niño. Se celebrará el 5 de noviembre.