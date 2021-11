Fallos en las canceladoras de Guaguas hacen que numerosos clientes viajen sin pagar

Problemas de inestabilidad en la aplicación informática con la que operan las canceladoras de Guaguas Municipales y que están relacionados con el proceso técnico de la recarga online han provocado que en las últimas semanas muchos ciudadanos no puedan pagar sus viajes y los conductores se vean obligados a dejarlos pasar sin el abono de la tarifa correspondiente.

Fuentes de la compañía reconocieron que se había producido este problema. Cuando se constata que la canceladora no funciona de manera correcta, «esa guagua tiene establecido dejar de circular cuando llega a una terminal, con lo que no está todo el día con el problema a bordo». La empresa municipal de transporte asegura que no dispone de datos del número de clientes que ha podido pasar sin pagar y se insiste en que «la instrucción es no perjudicar a ningún viajero por este asunto, no dejamos a nadie atrás por la responsabilidad del servicio público».

El dato Seis casos. Este jueves hubo problemas con seis canceladoras de los vehículos de Guaguas Municipales. Dos de ellas se reiniciaron y volvieron a funcionar con normalidad, explican desde la compañía

El secretario del comité de empresa, Wolfgang Alcántara, cree que en las últimas semanas pueden haber centenares los usuarios que no han podido registrar sus viajes con la tarjeta sin contacto. «Deberían centrarse en este problema y no en mandar mensajes de que los trabajadores somos unos irresponsables», expuso en relación al efecto que ha tenido que la protesta de los trabajadores por la no aplicación de la semana de las 35 horas. Los guagüeros se han negado a realizar horas extras y a prolongar jornadas, lo que está provocando la suspensión de decenas de servicios cada día y la aparición de colas las paradas.

El problema de las canceladoras fue dado a conocer este jueves por parte de la concejala no adscrita Carmen Guerra, en la asamblea que se organizó en la plaza de Manuel Becerra para informar de la situación de las negociaciones con la empresa por la aplicación de las 35 horas. Allí, la edila calculó que están dejando de pagar entre 2.000 y 3.000 personas cada día. «No pagan porque las máquinas no lo permiten», expuso la edila, «estamos perdiendo todo ese dinero por una mala gestión».

Negociación

Por otro lado, los trabajadores de Guaguas Municipales acordaron acudir a la reunión que se celebrará este viernes con la dirección de la empresa para tratar de alcanzar un acuerdo que evite la huelga en el servicio de transporte público. Los empleados mostraron así su voluntad negociadora, pero insisten en que su planteamiento es firme en favor de la aplicación de las 35 horas semanales. «Vamos a ir a la reunión, pero si no hay acuerdo, el próximo encuentro será con el comité de huelga«, advirtió Alcántara. Desde su perspectiva, la petición de incluir mejoras de productividad a cambio de las 35 horas se interpreta como un intento de la empresa para enjugar las pérdidas de 800.000 euros con que se cerró el año pasado por la reducción de clientes que provocó la pandemia del covid.

La empresa hizo un llamamiento a los trabajadores a que se incorporaran a la mesa de negociación, pero éstos consideran que el discurso de la compañía sigue sin dar muestras de voluntad negociadora. En la concentración también estuvieron presentes los dos cabezas de lista de Unidos por Gran Canaria a la alcaldía de la capital, Enrique Hernández Bento y Carmen Guerra. Esta aseguró que «los ciudadanos no pueden soportar que, tras la pandemia, se celebre una huelga, tiene que haber un acuerdo y ustedes -dijo a los guagüeros- están poniendo de su parte».

Bento hizo un llamamiento a la dirección de Guaguas Municipales para que «retome las negociaciones y no cargue sobre los hombros de los trabajadores las consecuencias del covid-19».

Los trabajadores de Guaguas mantuvieron luego una reunión con el concejal de Urbanismo, Javier Doreste, para exponerle sus reivindicaciones.