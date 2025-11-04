El exalcalde de La Oliva, Pedro Amador, declara que los 300.000 euros «desaparecieron» José Hilarión Cabrera, extesorero del ayuntamiento durante más de 25 años, está acusado de apropiarse de fondos públicos

Martes, 4 de noviembre 2025

«Cuando entré en la alcaldía del Ayuntamiento de La Oliva en enero de 2016, me propuse localizar a un secretario y un interventor. Me solicitó este último un arqueo de caja, se lo comenté a José Hilarión Cabrera y me afirmó que no se podía hacer porque no le coincidían las cuentas». Así comenzó su declaración en calidad de testigo Pedro Manuel Amador, exalcalde del mencionado municipio de Fuerteventura desde enero de 2016 hasta mayo de 2017, en un juicio que se celebra ante un Tribunal de Jurado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas.

El acusado, José Hilarión Cabrera, se enfrenta a ocho años de prisión por presuntos delitos de falsificación de documento público, malversación y prevaricación, según la Fiscalía por supuestamente apropiarse de la cantidad de 303.410,30 euros de fondos públicos.

«Al yo avisar al antiguo tesorero, él presentó una baja y se llevó la llave de la caja fuerte. Por eso ordené a la Policía que lo buscasen y le pidiesen la llave. Tuvieron que romper la puerta con un radial porque Cabrera no colaboró», detalló el exalcalde de La Oliva. «Pensé que podrían existir irregularidades y empecé a sospechar», continuó. La primera cifra de descuadre fue de 900.000 euros. Pero el Tribunal de Cuentas cifró en 303.410,30 euros el alcance ocasionado en el mencionado ayuntamiento y declaró como «responsable contable directo» al extesorero, José Hilarión Cabrera.

«La cantidad era de 10.000 euros en efectivo cuando se intervino la caja fuerte, además de pagarés y cheques. No había empresa externa que realizase la contabilidad», afirmó ante la sala el testigo.

La defensa del encausado centró sus preguntas en varios documentos que, a su juicio, son «incongruentes». Uno de ellos fue el informe del 13 de mayo de 2019, Ignacio Calatayud, letrado del acusado, señaló que el actual interventor reflejó que se podía deber a un «error de contabilidad» a lo que el testigo respondió que había «discrepancias entre los fondos líquidos y la contabilidad».

Con respecto a dos documentos de finales de 2015 y comienzos de 2016 donde según la defensa las cifras variaron «muchísimo» el exalcalde de La Oliva sostuvo que el extesorero le afirmó que «no se explicaba» como no cuadraban las cuentas.

«Habían arqueos mensuales»

Otra de las testigos que declaró fue una de las personas que trabajó junto a Cabrera. «Se hacían arqueos mensuales y cuando había un cambio de gobierno. No aprecié diferencias anómalas de 2008 a 2015», expuso. Ninguno de los dos tiene la titulación para ejercer en el que cargo que ejercían. «Hacíamos el trabajo en base a los conocimientos que teníamos», aseveró. La testigo afirmó que hubo algunos errores: «Tuvimos varios tipo de avales contabilizados en una cuenta que no pertenecía. Fue un error, eso sí me lo comentaron».

En este sentido, la tercera testigo del día, fue la secretaria encargada de elaborar las actas del ayuntamiento desde 2016 hasta septiembre de 2018. «Cuando entró Pedro Amador como alcalde, realicé un acta de arqueo para que el interventor comenzase sus funciones», apostilló ante la sala. «Cuando la Policía abrió la caja pensábamos encontrar más de 600.000 euros. Solo había alrededor de 10.000 euros. El alcalde se echó a llorar», añadió.

Otro de los testigos que compareció interesado por la acusación particular y la defensa fue el actual interventor del Ayuntamiento de La Oliva. «Realicé un informe y comprobamos que no coincidía con lo que se reflejaba en el arqueo. Analicé el año 2018 e hice constar que había discrepancias en la contabilidad, lo puse en conocimiento para que se actúe en consecuencia», aseveró el testigo. «Una de las opciones es que pudo haber fallos o errores en la contabilidad, pero no soy el encargado de analizar ese apartado», concluyó.

Arcadio Díaz, presidente del tribunal, finalizó la segunda jornada tras decidir Sonia Álvarez, letrada que ejerce la acusación particular del Ayuntamiento de La Oliva e Ignacio Calatayud, letrado de la defensa, renunciar a cuatro testigos que estaban citados para declarar. La causa continuará hoy con la prueba pericial, donde declararán dos peritos, así como el acusado.

