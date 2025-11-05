Los 25 euros que pierden los bomberos de Las Palmas de Gran Canaria en cada hora extra USPB anuncia una denuncia porque los agentes están cobrando menos que en las horas ordinarias | El Ayuntamiento asegura que se pagan los complementos necesarios

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 5 de noviembre 2025, 07:13

Un bombero de Las Palmas de Gran Canaria cobra cada hora extra que realiza a 24,64 euros, si es en horario diurno; y a 28,1 euros si se produce en horario nocturno o en día festivo. Se trata cantidades que, según la Unión Sindical de Policía y bomberos (USPB), se encuentran por debajo del valor de la hora ordinaria, que es de 29,76 euros.

El secretario general de USPB en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Víctor García, denunció que existe doctrina del Tribunal Supremo que obliga a computar todos los complementos salariales fijos y periódicos para calcular el valor de la hora extraordinaria, y recordó que el Estatuto de los Trabajadores determina que el valor de la hora extraordinaria no podrá ser inferior al de la hora ordinaria.

Si se aplica un 75% de recargo en las horas extraordinarias, que es lo que demanda USPB, los bomberos deberían cobrar unos 52 euros por horas extraordinarias. En otras palabras, en estos momentos estarían dejando de percibir entre 24 y 27 euros por hora extraordinaria realizada porque se ignora «la retribución de peligrosidad, penosidad y turnicidad propias del servicio» de extinción de incendios y salvamento de la capital.

En los últimos años, el pago de las horas extraordinarias a los Bomberos ha supuesto un desembolso de 768.130 euros en 2022; de 1,02 millones de euros en 2023;y de 913.304 euros, en 2024. Y el año que viene habrá que afrontar el abono de 1,2 millones por el periodo comprendido entre agosto de 2024 y finales de 2025, según USPB.

El problema procede, según García, de que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aplican el Pacto de Condiciones Retributivas de 1989, que fijó la referencia del cálculo en el complemento de destino. «Estamos pidiendo que se modifique el pacto y que se incluya el complemento específico», indicó el secretario general de USPB, de modo que se integren todas las retribuciones fijas y periódicas del puesto en la base de cálculo.

Sin embargo, desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se asegura que «el cálculo de las horas extras se hace con salario base más el complmento de destino; el resto de complementos no entran». Y se justifica que la hora ordinaria tenga una mayor dotación económica porque ahí se incluyen los demás complementos.

A todos los empleados municipales

La otra petición que se ha hecho al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria por parte de USPB es que se «proceda a la regularización de las cuantías abonadas en los cuatro años anteriores a esta reclamación, satisfaciendo las diferencias restantes conforme al valor mínimo de la hora ordinaria, incrementando en el porcentaje legalmente aplicable».

Víctor García asegura que la aplicación del 75% de recargo se debe extender a todos los empleados municipales ya que el resto de funcionarios, policías ya gentes de movilidad están cobrando las horas extraordinarias al mismo precio que las horas ordinarias.

El secretario general de la Unión Sindical de Policía y Bomberos entiende que la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, tiene la oportunidad de corregir esta situación en el marco de la negociación colectiva. Y anuncia que, en caso de que el Ayuntamiento ce Las Palmas de Gran Canaria no responda, USPB acudirá a los tribunales para exigir la subida de las horas extras. «No podemos seguir cobrando por debajo de las horas extras, es ilegal», dice García.