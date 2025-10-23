El Estadio Insular, testigo de gloria y víctima de olvido

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 23 de octubre 2025, 06:20 Comenta Compartir

En el corazón de Las Palmas de Gran Canaria, donde hoy se extiende el Parque del Estadio Insular, latía durante décadas una afición entregada al equipo de su tierra, un auténtico templo del fútbol canario. Inaugurado en 1944 y hogar de la UD Las Palmas hasta 2003, este lugar fue mucho más que cemento y gradas: un símbolo de identidad, un punto de encuentro de generaciones que vibraban cada fin de semana entre goles y abrazos teñidos de amarillo y azul.

El Parque Estadio Insular cuenta con 6000 metros cuadrados de césped y zona arbolada en la que se celebran algunos eventos sociales y deportivos entre unas paredes que siguen respirando la historia del club grancanario. A día de hoy, el espíritu de aquel recinto sobrevive a duras penas entre el abandono y el deterioro. Lo que debía ser un homenaje al pasado glorioso del club, se ha convertido según denuncian los vecinos «en un parque descuidado que poco honra la historia que allí se vivió».

Antonio Martín, vecino de la capital y abonado número 4.863 de la UD Las Palmas desde 1959, lo resume con tristeza: «Lo tienen abandonado. No merece dar esta imagen a quienes lo visitan. Aquí reí, lloré y soñé. Ahora paso por aquí y me invade la tristeza».

Martín, quien ha sido testigo de las épocas doradas del equipo grancanario, insiste en la necesidad de recuperar la dignidad de este espacio: «Deberían instalar paneles informativos, algo que cuente su historia. El toldo de la antigua grada Naciente se encuentra en unas condiciones deplorables. El sol se ha comido el color y no costaría nada pintarlo de azul y amarillo».

Su voz, como la de muchos aficionados amarillos, clama por respeto y memoria, al tiempo que recuerda con emoción: «Era alma, pasión y memoria de un pueblo que nunca dejó de creer». El deterioro, junto a la dejadez del organismo público encargado de su mantenimiento es patente, para tristeza de propios y foráneos.

Hace una crítica, además, a la falta de atención institucional que ha llevado a este abandono: «Todos los alcaldes lo han dejado morir poco a poco. Y más aún la actual alcaldesa, que presume de querer una 'Ciudad Europea del Turismo'. ¿Cómo puede sentirse alguien orgulloso de ser canario si permite el olvido de un lugar tan nuestro, tan lleno de vida?»

Lo que se suponía un recinto verde y limpio en medio de la ciudad, es hoy un espacio lleno de suciedad, basura, con la sola excepción de la zona que alberga una cafetería y un pequeño parque infantil. «Ni siquiera hay baños públicos. ¿Dónde se supone que hacemos nuestras necesidades? Es una falta de respeto total hacia un lugar que fue sagrado para tantos. Lo han dejado morir sin dignidad, sin memoria y sin servicios», lamenta el abonado 4863 amarillo.

En cada rincón aún resuenan las tardes gloriosas, las ovaciones, los goles y las ilusiones de toda una ciudad. La huella de la UD Las Palmas en el Estadio Insular es imborrable. Sin embargo, lo que debería ser un homenaje vivo se desdibuja día a día. Y mientras tanto, la historia sigue esperando que alguien la recuerde… y la cuide.

