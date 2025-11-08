Español con acento canario en Mumbai

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 8 de noviembre 2025, 05:00 Comenta Compartir

Twinkle y Navin Govindani son dos jóvenes de Las Palmas de Gran Canaria que pueden presumir de estar contribuyendo a difundir el español en la India, consolidando y acrecentando el camino que iniciaron en el año 1998sus padres, Dinesh y Vidya, con la apertura de una pequeña academia en Mumbai.

Twinkle explica que su padre, natural de La Isleta, decidió 27 años atrás hacer caso a su esposa y regresar a Mumbai, la ciudad en la que esta había nacido y a la que quería regresar tras más de 20 años de residencia en la capital grancanaria. Ese cambio de vida les dio la oportunidad de emprender un proyecto que parecía arriesgado pues, como explica la joven, en esa ciudad de más de 27 millones de habitantes la gente prefería estudiar otros idiomas, «sobre todo francés».

Eso no desanimó a esta pareja de emprendedores, pese a que, como apunta Navin, los primeros momentos de la pequeña escuela que abrieron en el barrio de Andheri no fueron sencillos.

Sin embargo, pronto la suerte cambió pues el interés por el español empezó a despertar en la India. Ese legado que nació en 1998 fue creciendo y hace una década, Twinkle y Navin Govindani, que tras la marcha de sus padres siguieron viviendo en la capital grancanaria, «en Escaleritas, con nuestra abuela», optaron por tomar el relevo de la empresa al culminar sus estudios.

Así, Twinkle se formó en Gran Canaria, en la Escuela de Negocios MBA, antes de culminar su estudios en el Reino Unido; mientras que Navin cursó Filología Española en la Pontificia de Salamanca. Pero acabada esa fase universitaria, ambos tuvieron claro que su proyecto de vida laboral estaba enfocado en llevar un paso más allá el sueño de sus padres.

«Era el camino más lógico que vimos, porque ellos empezaron e hicieron lo que tenían que hacer, pero hacía falta una nueva perspectiva, algo que nosotros, como la nueva generación, podíamos aportarle a este negocio», expone Navin, quien no oculta que continuar el legado de sus padres «nos inspira mucho».

Dinesh Govindani (sentado) con un grupo de alumnos y distintos momentos de las clases. C7

Hoy, esa Academia de Español de Mumbai, que arrancó con apena tres estudiantes, cuenta con seis centros en esta mega urbe india y suma 2.500 alumnos al año, a los que hay que añadir los muchos que aprenden el idioma 'online' desde lugares muy diversos del planeta.

«Tenemos estudiantes de origen hindú pero de todo el mundo, porque los indios están por todas partes. Estamos en Dubai, Singapur, Reino Unido, Estados Unidos», comenta sobre un aprendizaje que considera puede ser una herramienta que abre puertas a nivel laboral, sobre todo en Latinoamérica.

Acento canario

Eso sí, un español que se imparte con deje isleño. «Enseño el español con acento canario» dice con orgullo Twinkle, quien reconoce que el interés por aprender este idioma vino de la mano de la potente industria cinematográfica de la India, Bollywood.

Y es que comenta que la película de 2011 'Zindagi Na Milegi Dobara', cuyo título en español es 'Solo se vive una vez', se convirtió en una aliado inesperado de esta lengua. «Esta película se rodó en varios lugares de España y la gente se volvió loca porque fue la primera vez que se introdujo España en el mercado indio», dice.

Añade que esa vinculación con el séptimo arte se ha mantenido, pues hacen «traducciones, doblaje de voz» para «todas las películas de Bollywood que se lanzan en el mercado internacional».De modo que «solemos hacer dos o tres películas cada mes, eso quiere decir que vamos a 36 películas al año».

Respecto al funcionamiento de sus centros educativos, apunta que cuentan «con unos 32 profesores» de origen indio, pues tienen claro que también tiene que ser una oportunidad de trabajo para la gente de ese país.

En cuanto a la metodología, apunta que «tenemos nuestro propio material de enseñanza, no utilizamos ningún libro adicional».Aunque «sí se utiliza para clases de comprensión auditiva y lectora para que la gente conozca la cultura española. Pero lo que solemos hacer es utilizar nuestro material de lectura y de gramática, que lo hemos creado nosotros en la academia».

Remarca, además, que «somos centro examinador del examen Siele, que es el examen que hacen en el Instituto Cervantes» y tienen «varios acuerdos con escuelas de español en Madrid, en Barcelona y en Valencia, para los que quieran venir a España a realizar unos estudios».

Ampliar Twinkle con Domingo Doreste, en la presentación de una traducción de Pino Ojeda. C7

Por último, apuntar que Twinkle y Navin Govindani, que esperan duplicar en pocos años el número de alumnos de sus centros, apuestan por divulgar la cultura canaria en Asia, y ya son tres los libros de Pino Ojeda que han traducido al hindi, el último se presentó el 31 de octubre en la Biblioteca Josefina de la Torre de la capital grancanaria.