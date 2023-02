«Estoy escribiendo un libro sobre la violencia de género que he sufrido»

Natural de Fuerteventura lleva dos años afincada en Gran Canaria y se muestra encantada de lograr un título que le hará representar a la principal fiesta de la ciudad. También es consciente de que esta corona puede contribuir a visibilizar un problema que ha conocido en primera persona.

–Es la primera reina de una fiesta que estrena la consideración de interés turístico internacional. ¿Cómo sienta esto?

–La verdad es que es todo un honor poder representar a Gran Canaria y me alegro muchísimo de este broche de oro. Ya era hora, porque tenemos un carnaval magnífico, es una fiesta maravillosa que todo el mundo tiene que conocer.

–¿Cómo surgió la oportunidad de ser candidata al trono capitalino?

–Me lo ofrecieron los diseñadores -Sergio León Ortega y Josep López Martí- que me conocían de las redes sociales y fue imposible decir que no.

–No era su primera vez como aspirante a una corona carnavalera, ¿que sintió cuando al fin oyó su nombre?

–Era la tercera, me había presentado dos veces en Fuerteventura; una vez con 9 años y fue maravilloso, y luego cuando tenía 22 años. Pero esta vez ha sido con toda la madurez, el empoderamiento, las ganas, la fuerza, todo en conjunto.

–Ha asegurado que la fantasía que defendió tiene mucho que ver con su vida personal.

–La fantasía se llama 'Perfidia de amor', que tiene que ver con el desamor, con ese amor imposible que todos hemos vivido alguna vez. Es cierto que tiene mucho que ver con mi vida porque es algo que he vivido. Pero hay que convertir las tristezas en alegría y la rabia, el dolor y el sufrimiento en algo maravilloso, en un aprendizaje y en amor.

–¿A qué se dedica profesionalmente?

–Soy 'influencer', pero además ahora estoy estudiando Psicología.

–Además tiene un libro en proyecto en el que pretende abordar esas vivencias personales de las que habla.

–Sí, estoy escribiendo un libro en el que hablo un poquito de la violencia de género que he sufrido. Es autobiográfico y con él quiero mostrar que cualquier persona, cualquier mujer que ha sufrido esta situación no se sienta solas y mucho menos avergonzada. Hay que darle visibilidad, hay que normalizar la situación del maltrato en el sentido de que no sea algo de lo que no se pueda hablar porque da vergüenza.

La reina con su equipo de diseño, sobre el escenario y en la gala. / Cober / Arcdio Suárez / Jjuan Carlos Alonso

–¿Cree que su presencia en las redes sociales, y más ahora como reina del carnaval, puede contribuir a ayudar a personas que hayan pasado o estén pasado por algo similar y no sepan cómo gestionarlo?

–Muchísimo, porque creo que la gente necesita sentirse identificada y esto pasa cuando un personaje público habla sobre el maltrato, porque la gente piensa que es algo que solo le pasa a ellos y esto lo vivimos muchísimas mujeres. Pero es cierto que no es un tema del que la gente conocida hable tan abiertamente, es como un tema tabú todavía. Y pienso que no debería ser así, porque parece que nos da vergüenza decir que te han maltratado y que has sufrido violencia de la que sea. Ese tiene que ser un tema del que podamos hablar, porque si no, las mujeres siempre vamos a estar atrapadas y encerradas, con ese estigma, como si tú fueras la culpable y no la víctima. Además, la gente te pregunta que por qué lo permitiste, pero la educación se tiene que basar en que esa persona no haga ese daño, y no en que yo sea vulnerable o tenga la autoestima baja. Es como el tema del suicidio, si no se haba de ello la gente no lo entiende.

–¿Y la gente le pide ayuda?

–Mucha gente y el otro día tuve una conversación con una chica que estaba en el hospital. La gente está muy necesitada de salud mental, de conocimiento.

–¿Por eso lo de la Psicología, para aportar su granito?

–Sí, la verdad es que siempre he tenido vocación. Pero es cierto que cuando comencé a ir a terapia, a una psicóloga, me di cuenta de que lo necesitaba y me apunté en la Universidad y ya estoy en tercero y súper contenta.

–¿Que repercusión espera que tenga este título de reina en su trayectoria profesional?

–Algo maravilloso porque el carnaval da mucha alegría y para mí será un honor representar a Gran Canaria aquí, en la península, fuera de España y donde sea.

–Es natural de Fuerteventura pero ya lleva un tiempo afincada en Gran Canaria.

–Sí, antes vivía en Madrid, porque me fui fuera a estudiar. Y mi ilusión era comprarme una casa y crear un hogar para mí y Gran Canaria la considero una isla que tiene de todo: tiene ocio, trabajo, te ofrece muchísimas cosas. Por eso me apetecía vivir aquí y me compré una casa en Arucas.

–El concurso de este viernes estuvo muy reñido por el nivel de la fantasía, pero confiaba en unos diseñadores que cuentan con una destacada trayectoria carnavalera.

–Sí, la verdad es que había bastante competencia y mucho nivel porque aquí la gente se implica muchísimo. Pero tuve la suerte de tener unos diseñadores maravillosos que se lo curraron y tenemos un pedazo de equipo que ha estado pegando piedras hasta la tantas de la mañana todos los días durante meses.

–Además, uno de ellos, Sergio León Ortega, ganó la gala drag de Las Palmas e Gran Canaria como Drag La Tullida.

–Sí ganó en el año 2018 y los dos son maravillosos. Además, Josep López Martí también ganó el año pasado el concurso de maquillaje corporal.

–Ahora se abre un calendario de compromisos que ha de asumir como reina y más en una fiesta que con la nueva acreditación aspira a una mayor promoción.

–Sí, aunque la verdad es que todavía no soy muy consciente de todo, porque es verdad que hacía tiempo que no estaba tan metida en el carnaval porque, aunque lo estuve durante muchos años, es cierto que cuando te vas a vivir fuera desconectas un poco y lo echa de menos.

–¿Cree que le va a quedar tiempo para disfrutar de la fiesta?

–Sí claro, yo lo busco (Risas). Es que yo necesito disfrutar del carnaval porque es una fiesta que es nuestra seña de identidad, al carnaval hay que ir, es imposible no salir en carnaval.

–¿Tiene en mente algún disfraz?

–Todavía no lo he pensado, no lo tengo muy claro, pero lo buscaré.Es que a mí me gusta salir con mi grupo de amigos todos iguales y estamos ahí decidiendo todavía. Es que con esto de la reina no hemos tenido mucho tiempo.

–De las felicitaciones que ha recibido tras la coronación, ¿cuál le ha hecho mas ilusión?

–La verdad es que he tenido muchísimo apoyo de mis amigos de toda la vida y mis amigos 'influencers'. Amor, Anabel Pantoja, Noel... toda esa gente que está siempre conmigo, me ha felicitado y para mí ha sido una alegría. Además, estaban todos pendientes en la gala, votándome y ayudándome.

–Pero ha comentado que ese triunfo se lo dedica una persona muy especial, ¿a quién?

–Sí, se lo dedico a Luis, una persona que ya no está aquí con nosotros pero que fue muy especial en mi vida y todas las cosas importantes que me pasan desde que él ya no está aquí siempre se las dedico porque siento que está conmigo. Siempre me llevo una camisa suya y es como mi talismán, porque era una persona muy buena y muy pura.