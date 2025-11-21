Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

La concejala de Igualdad, Betsaida González, presente en las actividades con el alumnado.
La concejala de Igualdad, Betsaida González, presente en las actividades con el alumnado. Cober
Las Palmas de Gran Canaria

Escapa del control machista: San Telmo enseña con juegos a prevenir la violencia de género

Con motivo del 25N, este escape room pretende visibilizar las distintas formas de violencia que existen en las relaciones afectivas de adolescentes

Iván Martín Chacón

Iván Martín Chacón

Las Palmas de Gran Canaria

Viernes, 21 de noviembre 2025, 13:27

Comenta

El Parque de San Telmo se ha convertido, este viernes y mañana sábado, en el epicentro de los actos organizados en la capital con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. La programación municipal incluye un escape room orientado a prevenir y visibilizar las distintas formas de violencia que pueden aparecer en las relaciones afectivas de adolescentes.

Además, durante todo el mes se celebrarán actividades en centros escolares: funciones de títeres para el alumnado de Primaria y propuestas de teatro social para Secundaria. Desde la Concejalía de Igualdad, que dirige Betsaida González, se impulsa una amplia agenda de acciones centradas en la sensibilización, la prevención y el acompañamiento, con una perspectiva comunitaria que refuerza el compromiso con la igualdad.

Juan Jesús González, agente de Igualdad y creador del proyecto del escape room, destacó el carácter innovador de la iniciativa: «Es una actividad lúdica pensada para que el alumnado identifique señales de violencia a través de pistas y dinámicas. Desbloquean situaciones reales, conversaciones, mensajes, canciones, para aprender a reconocer comportamientos de control».

El proyecto está dirigido a estudiantes desde 5.º y 6.º de Primaria hasta 4.º de la ESO, y ya ha involucrado a unos 250 jóvenes, con resultados «muy positivos», según su creador. «Llevo diez años impartiendo talleres de igualdad, y la juventud aprende mejor con juegos y dinámicas participativas», añadió.

Desde el IES Vega de San José, el coordinador de Igualdad valoró la propuesta como «una actividad lúdica y a la vez atractiva para tratar un tema muy serio». En su centro también se ha trabajado el teatro social y se ha creado un «muro por la igualdad entre los géneros», además de acompañar a alumnado que necesita apoyo, ya sea por dudas relacionadas con la identidad, situaciones de control en sus relaciones o actitudes posesivas normalizadas, como la geolocalización y el control en redes sociales.

Pilar Artigas, tutora de sexto curso del CEIP Aguadulce, del barrio de Arenales, y coordinadora de Igualdad del centro, explicó que llevan «casi un mes trabajando para el 25N, con cuentos, vídeos, actividades, debates y charlas». El 25 de noviembre el alumnado participará en una concentración en la plaza de Tomás Morales y también realizarán en el colegio un acto en recuerdo de las víctimas.

Por último, algunos alumnos que han participado de manera voluntaria en los juegos valoran positivamente las actividades. Gabriel considera que «sirven para aprender lo que debemos hacer cuando seamos mayores», mientras que Daniela subraya que «no se puede permitir que un chico controle a su novia; cada persona debe tener su propia libertad y privacidad».

