«Entramos con el marrón y 'esmigajamos' todo lo que cojamos», dijo sobre los migrantes

La Fiscalía Provincial de Las Palmas acusa por un delito de odio a un vecino de Tirajana que, presuntamente, participó de forma activa en la rebelión que protagonizaron centenares de personas en Tunte cuando la Delegación del Gobierno de Canarias decidió trasladar a un grupo de migrantes a una residencia del pueblo en plena oleada de pateras en agosto de 2020. Por estos hechos se enfrenta a una pena de un año y medio de cárcel y multa de 2.700 euros.

Según el escrito del Ministerio Público, José Luis A. R. -sin antecedentes penales- fue uno de los vecinos de Tunte que tomaron parte en esa concentración contra la llegada de migrantes y en la que llegaron a colocar barricadas con contenedores de basura y escombros, para evitar la entrada de los vehículos que transportaban a estas personas.

Según la acusación, José Luis A. R. actuó «con ánimo de extender el odio, la violencia y la discriminación contra inmigrantes susceptibles de estar contagiados por la Covid-19». Todo ello en el marco de «una situación de tensión existente en el archipiélago canario como consecuencia de la llegada masiva de inmigrantes irregulares provenientes del norte de África», unida a la «situación de crisis sanitaria mundial a consecuencia del virus».

En este escenario, ante una multitud de personas y «con la finalidad de evitar que dichos migrantes fueran alojados» en Tunte, profirió expresiones tales como «yo cogería, calladito la boca, y empezamos aquí: ¿usted quiere pasar? Pase», en referencia a los migrantes. «Mañana no, pasado cuando esto esté 'to calmao', nos 'ajuntamos' todos, venimos con unos marrones a cuesta y les decimos ¡no! Le decimos al segurita 'amigo, arrímese, que esto no va con usted'. Es lo mismo, entramos por allí pa'dentro con el marrón, 'esmigajamos' todo lo que cojamos allí dentro y eso está inservible. Y fuera, se evitan problemas, ¡Y después sales en el periódico! Y ponemos un anuncio que diga 'los tirajaneros rompimos esto', porque tenemos cojones!», expresó el acusado.

Estos actos, para la representante del Ministerio Fiscal, son constitutivos de un delito de odio cometido, presuntamente, por José Luis A. R. De esta forma, interesa para el acusado una condena de un año y medio de prisión, el pago de una multa de 2.700 euros y la inhabilitación para ejercer una profesión u oficio educativo, en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, durante cinco años.

Revuelta vecinal

Hay que recordar que estos hechos a los que se refiere la Fiscalía Provincial de Las Palmas ocurrieron en plena oleada de llegada de pateras y cuando el campamento montado en el muelle de Arguineguín era noticia nacional por el hacinamiento de migrantes que dormían en el suelo.

En este caso, participaron en la revuelta cerca de un centenar de vecinos de Tunte, la capital de San Bartolomé de Tirajana, quienes colocaron barricadas en una de las calles utilizando contenedores de basura, depósitos de reciclaje de cartón y vidrio, ramas y restos de poda.

Todo ello para no dejar pasar a la guagua con los migrantes en una concentración que convocaron a través de las redes sociales, mensajes de WhatsApp y llamadas de teléfono.