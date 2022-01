«No entiendo cómo el alcalde puede dormir tranquilo»

La portavoz del PP en el Ayuntamiento, Pepa Luzardo, realizó este miércoles un balance de los seis primeros meses de gestión del tripartito en este 2021 y lamentó la que, en su opinión, es una falta de preocupación suficiente por parte del grupo de gobierno respecto de la situación social que vive el municipio por la crisis económica surgida tras la pandemia.

«Cuando no se trabaja mañana, tarde y noche, no concibo que se puedan llevar bien las riendas de la ciudad», expuso la concejala, quien apuntó a la crisis social como el principal problema que tienen los ciudadanos.

«No sé cuántas familias vulnerables, con necesidades para ayer, tienen que esperar hasta octubre para ser atendidas», prosiguió Luzardo, «yo no podría dormir tranquila, no entiendo cómo el alcalde, Augusto Hidalgo, puede dormir tranquilo, sabiendo que hay familias cuyos niños no tienen para comer».

En este sentido, dirigió sus críticas hacia tres decisiones municipales: en primer lugar, la falta de ayudas directas, pese a que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria tiene más de 350 millones de euros en los bancos; en segundo término, la distribución de tarjetas monedero para la compra de alimentos en una cadena de supermercados, ya que se obliga a presentar el DNI en el supermercado, con lo que «estigmatiza a las familias» que las reciben; y, por último, la congelación de las ayudas a organizaciones como el Banco de Alimentos, así como el hecho de que no se ayude económicamente a las entidades de reparto, que presentan problemas con sus locales de almacenamiento y distribución, así como con el transporte de la comida desde el Banco de Alimentos hasta estas entidades.

«El Ayuntamiento tiene recursos para establecer ayudas y evitar que se cierren más comercios, que haya más desempleo, pero ellos no quieren ayudar, se han cerrado en banda y lo único que hacen es presentaciones muy pomposas, cuando la ciudad está en una situación muy agobiante», añadió. Luzardo considera que la suspensión de tasas promovida por el grupo de gobierno resulta claramente insuficiente para responder a la magnitud de la crisis y a las necesidades de la población y de la economía.

Luzardo detalló que entre enero y junio visitó, junto a sus compañeros de partido, un total de veintiséis barrios de los cinco distritos capitalinos, dentro de la campaña 'Del barrio al Ayuntamiento'. Gracias a este trabajo, el PP ha detectado que las principales reivindicaciones vecinales se concentran en la necesidad de mejorar la accesibilidad a los domicilios y de regenerar los servicios públicos.

La exalcaldesa también criticó la política de vivienda del Ayuntamiento, con ayudas que llegan tarde y con planes de reposición que «se eternizan».