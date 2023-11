Encuentro del Embajador de China, Yao Jing, con los alumnos del Colegio Hispano Inglés

Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad. Inicia sesión Compartir Copiar enlace

WhatsApp

Facebook

X

LinkedIn

Telegram

Con motivo de la celebración del 50 aniversario de las relaciones diplomáticas entre China y España, el pasado viernes 3 de noviembre de 2023, el Gabinete Literario de Las Palmas de Gran Canaria, se convirtió en el escenario de un evento educativo cultural de gran trascendencia, simbolizando décadas de entendimiento y colaboración mutua entre dos naciones alejadas geográficamente pero unidas en la búsqueda de la comprensión mutua.

El Embajador Yao Jing resalta el aprendizaje del mandarín como puente entre culturas y puerta hacia futuras oportunidades.

Bajo la presidencia del Rector de la ULPGC, Lluís Serra, y la distinguida figura del Embajador de China en España, Yao Jing, un grupo de alumnos de 5º de primaria del Colegio Hispano Inglés, fueron protagonista de una experiencia única, teniendo estos alumnos de tan solo 10 años de edad, la oportunidad de demostrar con sus diálogos y canciones el excelente dominio del chino mandarín, actuación que mereció el encendido elogio y aplausos del numeroso público asistente.

El Embajador de China, Yao Jing, junto a María José Hernández Acosta, directora general del Colegio Hispano Inglés. C7

El Colegio Hispano Inglés, a lo largo de los años, ha sido un pionero en la promoción del intercambio cultural y lingüístico. Su colaboración con el Instituto Confucio y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria ha sido fundamental para fomentar la enseñanza del mandarín y difundir la rica herencia cultural china en la comunidad educativa.

La colaboración entre el Colegio Hispano Inglés, el Instituto Confucio y la ULPGC impulsa la enseñanza y difusión de la cultura china.

En este evento conmemorativo, el Embajador Yao Jing destacó la importancia de la educación en el fortalecimiento de lazos internacionales. Expresó su agradecimiento a la comunidad educativa por su contribución continua y su apuesta firme de futuro.

Además, subrayó la trascendencia del aprendizaje del chino mandarín como una herramienta que construye puentes culturales y abre oportunidades en un mundo cada vez más interconectado.

Los alumnos del Colegio Hispano Inglés, con ojos llenos de curiosidad y entusiasmo, se sumergieron en la experiencia educativa única que les ofrecía este encuentro. La Gran Gala Conmemorativa no solo celebraba un aniversario significativo sino que también enfatizaba la importancia de la diversidad lingüística y cultural en el panorama educativo actual.

El Colegio Hispano Inglés ha sido pionero durante más de una década en la promoción y enseñanza de esta lengua milenaria.

La presencia de representantes de asociaciones chinas con sede en Canarias subrayó la conexión activa entre ambas culturas en la región. Asimismo, las actuaciones musicales de artistas asiáticos añadieron una dimensión artística y festiva a la gala, demostrando cómo el arte y la cultura pueden ser vehículos poderosos para el entendimiento mutuo.

El doble sistema educativo del Colegio Hispano Inglés

El Colegio Hispano Inglés de Las Palmas es conocido por lo avanzado de su sistema educativo, que integra los dos currículos académicos: el británico y el español.

Esto incluye el Bachillerato EBAU para acceder a las universidades de territorio nacional, y también la preparación del currículo británico de gran reconocimiento internacional en Reino Unido, USA y países del Unión Europea.

Los alumnos cursan hasta once asignaturas IGCSE, International General Certificate of Secondary Education, entre las que se encuentran: Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Geography, Economics, English, Spanish, German, Enterprise and Computer Science.

Esto redunda en un profundo dominio de la terminología técnica de estas asignaturas en lengua inglesa, y les capacita para obtener en el propio colegio las certificaciones del más alto nivel que otorga la Universidad de Cambridge: el C1 Advanced y el C2 Proficiency.

Con un enfoque en la excelencia académica, además los alumnos reciben formación en varios idiomas, incluido el alemán y el chino mandarín. Esto les permite, al final de su etapa educativa, dominar no solo dos, sino cuatro lenguas, una hazaña que pocos centros en España pueden alcanzar.