«Me encanta hacerme los disfraces y salir»

Esta vecina del barrio de Las Mesas, en la capital grancanaria, da el salto desde el mundo de la hostelería, donde desarrolla su vida profesional, a la pista de baile del carnaval, en la que materializará uno de sus sueños como buena carnavalera. Será la tercera en salir al escenario del parque de Santa Catalina en la gala de la reina que se celebra el próximo 24 de febrero. Participa en representación del Centro Integrado de Formación Profesional Cruz de Piedra y el centro deportivo S3 Fit Las Rehoyas, con la fantasía 'Fusión', diseñada por Toni Quintana. En su primera aproximación al carnaval institucional, Jacqueline Gándara reconoce sentirse muy ilusionado por tener la oportunidad de vivir esta experiencia. «Espero aprender mucho de ella», reconoce la joven, «voy a subir a ese escenario a darlo todo».

-¿Por qué decidió presentarse a la gala de la reina?

-Me lo ofrecieron, nunca lo había pensado, la verdad. Al ofrecérmelo me ilusioné y decidir de sigue así y vivir la experiencia.

-¿Cómo recibió la noticia de su elección como candidata? ¿Qué sintió?

- Pues me alegré, la verdad, porque me sentí halagada y la verdad es que me alegre muchísimo

-¿Qué vinculación tiene con la fiesta? ¿Es carnavalera?

-Me encanta, soy de las personas que vive mucho el carnaval. Lo que más me gusta es todo lo que tiene que ver con los disfraces, en especial, hacerlos yo. Y, por supuesto, salir. Me encantaba hacerme los disfraces porque, al final, era lo que yo veía triunfar, saber hacerte el disfraz, con ilusión. Eso me ha servido ahora para valorar el trabajo de los diseñadores de las fantasías de las reinas. Es un trabajo infinito, es muchísima dedicación.

-¿Qué espera del reinado en caso de que consiga la corona?

-Sobre todo pasarlo bien, disfrutar al máximo y vivirlo; ya después la victoria depende del jurado, pero lo que trato, sobre todo, es de disfrutar esta experiencia.

-¿Cómo se está preparando para el peso del vestido?

-Eso implica mucha práctica. Nosotros no empezamos a movernos con la fantasía entera hasta el día 20 -cuatro días antes de la gala. No sé cuánto va a pesar el vestido, pero ya estoy yendo al gimnasio.

-¿Cómo se imagina que será la experiencia de lucir su fantasía en el escenario de Santa Catalina?

- Pues la verdad es que lo estoy viviendo con muchos nervios, pero también con mucha emoción. No puedo imaginar cómo saldrá pero estoy convencida de que saldrá bien. He visto las galas de Las Palmas de Gran Canaria y de Santa Cruz de Tenerife, pero una cosa es verlas y otra estar ahí, es algo muy distinto.

-La corona tiene una serie de obligaciones a cumplir durante el año. ¿Está preparada para asumirlas?

-Claro que sí, es para representar a la ciudad.

-No se imagina el carnaval sin...

-Disfraces, evidentemente ilusión y fantasía, pero también mucho trabajo de por medio, maquillajes, mucha profesionalidad, no puede fallar mucho trabajo.

-Si la corona llevara consigo un poder, ¿en qué lo emplearía?

-Es algo complicado, pero siempre sería algo que pudiese ayudar a la gente.

-Este año el motivo del carnaval es la música disco. ¿Qué tipo de música suele escuchar? ¿Por qué?

-De todo, salsa, bachata, reggaetón, de todo. La verdad es que me gusta todo tipo de música, me relaja. También me encanta bailar.