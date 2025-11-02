9 fotos
Emotivo acto de homenaje a los caídos por España
Los cementerios de Las Palmas y San Lázaro acogieron los actos protagonizados por el Ejército del Aire
Canarias7
Las Palmas de Gran Canaria
Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:00
Modo oscuro
El Ejército de Tierra celebró este domingo, a partir de las 11.30 horas, su tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España en el cementerio de Las Palmas y a las 12.00 horas en el de San Lázaro. Los dos actos contaron con la asistencia de muchas personas junto con los militares que los protagonizaron.
Publicidad
- 1 Dónde saborear Gran Canaria, según el empresario y presidente de la UD Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez
- 2 Agustín A.B., alias Yino, radiografía de un depredador sexual
- 3 Sin techo pero con esperanza: la historia de Reyes en las calles de El Sebadal
- 4 La Aemet cierra el grifo de las lluvias en Canarias y lanza una advertencia para el inicio de la semana
- 5 Mercadona ofrece cientos de empleos con sueldos de 1.685 euros al mes con estas únicas condiciones
- 6 Fechas y puntos de recogida de muebles, escombros y electrodomésticos en noviembre en Las Palmas de Gran Canaria
- 7 Muere una mujer de 79 años atropellada por un camión en el centro de Arrecife
- 8 La viñeta de Morgan de este domingo 2 de noviembre
- 9 El vértigo de la verdad: Gran Canaria se asoma a la justicia histórica en la Sima de Jinámar
- 10 «No entendemos que tengamos ingresos y no podamos gastarlos»
-
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad
Publicidad