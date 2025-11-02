Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Emotivo acto de homenaje a los caídos por España

Los cementerios de Las Palmas y San Lázaro acogieron los actos protagonizados por el Ejército del Aire

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 17:00

El Ejército de Tierra celebró este domingo, a partir de las 11.30 horas, su tradicional Acto Homenaje a los Caídos por España en el cementerio de Las Palmas y a las 12.00 horas en el de San Lázaro. Los dos actos contaron con la asistencia de muchas personas junto con los militares que los protagonizaron.

