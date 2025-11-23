Elevan a 74.000 € la indemnización a un marinero que fue a la cárcel y luego fue absuelto La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional fija un incremento indemnizatorio de 27.487,80 euros, calculado a partir del salario mínimo interprofesional vigente en cada año de privación de libertad

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 06:00

La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional ha reconocido parcialmente el recurso de un marinero que pasó 1.448 días en prisión preventiva por un presunto delito de tráfico de drogas por el que finalmente fue absuelto y sentencia que la indemnización reconocida por el Estado ascienda de 47.000 euros a 74.000 euros, al incluir ahora la pérdida de ingresos derivada de no haber podido trabajar durante su encarcelamiento.

La causa en la que fue detenido -en 2005, cuando navegaba en un buque interceptado en aguas internacionales- fue instruida en Las Palmas de Gran Canaria y concluyó en 2009 con sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial. Los hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2005. El capitán de un buque que se encontraba en aguas internacionales ordenó a su tripulación a trasvasar sacos desde un pesquero nodriza. En el interior de esos sacos había 108 fardos de cocaína que pretendían introducir en Gran Canaria. La Policía Nacional detuvo a todos sus tripulantes.

El juicio se celebró cuatro años después y estaban acusados 14 personas, de las que nueve resultaron absueltas ya que la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas dictaminó que no quedó acreditado que conocieran el contenido de los sacos ni que hubieran participado en los hechos.

El Estado ya había tenido que indemnizar de forma parcial al marinero. A través de una resolución dictada el 16 de junio de 2023, le concedió 47.000 euros por el tiempo de privación de libertad (32,45 euros por día en la cárcel). No obstante, rechazó indemnizarlo por el lucro cesante. El afectado pedía el pago de 760.000 euros por los ingresos laborales que dejó de percibir durante su estancia en el centro penitenciario.

La Audiencia Nacional accede a las pretensiones del demandante, pero sólo en parte. La Sala corrige ese criterio, pero solo parcialmente y reconoce que el encarcelamiento impidió al demandante continuar trabajando como marinero, motivo por el cual fija un incremento indemnizatorio de 27.487,80 euros, calculado a partir del salario mínimo interprofesional vigente en cada año de privación de libertad.

A juicio de la Audiencia Nacional, este hecho probado de que era una persona que trabajaba como marinero en el mar, remite a la existencia de una «relación laboral» en el momento de la detención que «ha de presumirse remunerara, aunque no en la forma que se reivindica», sentencia.

