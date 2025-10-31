El electrizante lifting de Guaguas para triplicar el número de vehículos con energías limpias La empresa acelera la compra de diez vehículos de 9,5 metros, prevista en 2026, para rejuvenecer la flota | El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria le insufla 3,7 millones de euros

Imagen de una guagua en el taller del Sebadal, en Las Palmas de Gran Canaria.

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 11:32 Comenta Compartir

Guaguas pisa el acelerador de la renovación de su flota y su apuesta por el vehículo eléctrico. El Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha aprobado este viernes una modificación de crédito por la que se ingresa a la compañía de transportes un total de 3,7 millones de euros para adelantar la compra de diez guaguas, una operación que estaba prevista para 2026.

Se trata de diez vehículos de la marca Iveco de tipo eléctrico y de 9,5 metros de largo que llegarán antes de acabe el año. Ahora se inyectan los 3,7 millones de euros que se necesitan para completar la compra de estas diez guaguas, cuyo precio conjunto es de 5,65 millones de euros.

Guaguas Municipales ha querido adelantar la llegada de las nuevas diez guaguas para reforzar su flota ante «el significativo aumento del número de viajeros experimentado en los últimos años, entre otros motivos, por la gratuidad del transporte urbano». En efecto, entre 2022 y 2024, los usuarios de Guaguas han pasado de 35,23 millones a 54,83 millones (+56%).

Ahora está previsto que estas diez guaguas lleguen en breve por lo que no se puede demorar el gasto, para el que Guaguas Municipales no tenía fondos suficientes. Esos 3,7 millones de euros procedían de la bolsa que estaba prevista para financiar la construcción de 152 viviendas en la calle Doctor Chiscano, dentro del plan de reposición de Las Rehoyas, y que ha quedado en suspenso.

Hay que tener en cuenta que en el presupuesto de 2025 el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria recortó en tres millones de euros las subvenciones a Guaguas Municiopales, dejando el crédito disponible en un millón.

El triple de eléctricos

Guaguas Municipales adquirió en 2019 su primer vehículo eléctrico y en los seis años siguientes adquirió cuatro más. En estos momentos, este tipo de guaguas solo representa un 1,8% de la flota, que está compuesta por un total de 272 vehículos.

La puesta en funcionamiento de las diez nuevas guaguas permitirá multiplicar por tres el número de vehículos de propulsión eléctrica y elevar las energías limpias hasta el 15% de la flota del transporte público.

La decisión altera los planes de compra de Guaguas Municipales contemplados en el periodo 2025-2027. De este modo, en el presente año se dará de alta a veinticuatro (antes se preveía catorce): dos para personas de movilidad reducida (PMR); seis de 7,5 metros; las diez de 9,5 metros que ahora se pagan; y seis de 18-21 metros. En cuanto a las bajas, serán doce: una de PMR; tres de 7,5 metros; una de 12 metros; y siete de 18-21 metros.

En 2026 se incorporarán veinticuatro (antes de la modificación iban a ser 34), todas de 12 metros, y se jubilarán 33, de las que trece serán de 10 metros y veinte, de 12 metros.

En 2027, las altas serán 55: diez de 10 metros; quince, de 12 metros; y 30 de 18-21 metros. Y se retirarán 30: dos de 7,5 metros; 5, de 10 metros; doce de 12 metros; y once de 18-21 metros.

De aquí al inicio de 2028, Guaguas Municipales espera contar con una flota de 296 vehículos (un 9% superior a la actual) y mucho más rejuvenecida.

Solo en este año, entre enero y julio, la compañía ha dado ya de baja a nueve de las doce guaguas previstas. Una de ellas superaba los 23 años; otra rebasó los 19 años; una casi tenía ya 13 años; tres más rondaban los 11 años; y otras tres, tenían 7 años.

Otros seis eléctricos y uno con pila de hidrógeno

La inyección de los 3,7 millones de euros en Guaguas Municipales no ha sido el único movimiento del Pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en favor de la apuesta verde del transporte público. Durante la mañana de este viernes se habilitó la aportación de 7.600 euros para completar la cantidad de 710.000 euros municipales que garantizan la subvención estatal de 6,39 millones de euros para diferentes actuaciones, entre ellas la compra de más guaguas eléctricas.

Así, de los 7,1 millones con se dota el programa, un total de 2,2 millones de euros se emplearán en la adquisición de cuatro vehículos 100% eléctricos de 12 metros; y otros 625.000 euros en la incorporación de un vehículo de 12 metros propulsado por pila de hidrógeno.

Las quejas de la oposición

El PP, a través de la concejala María Amador, anunció su abstención en la modificación porque entiende que los 3,7 millones de euros que se insuflan ahora en Guaguas Municipales se detraen de inversiones previstas en materia de vivienda. «Es la peor señal posible en una ciudad donde acceder a un piso es dificil y caro», advirtió.

Vox, con las palabras de Alberto Rodríguez, se posicionó en contra. «No compartimos la política de inversiones qu edirige el concejal tránsfuga (se dirigió así al edil de Movilidad, José Eduardo Ramírez, tras dejar Nueva Canarias) donde el principial proyecto es la estafa de la MetroGuagua. No sería necesario suplementar si no se hubiera invertido casi 200 millones de euros en esta mala idea del PP que asumieron PSOE, Nc y Podemos», expuso.

El concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, expuso que los fondos afectan al proyecto de Doctor Chiscano, del plan de reposición de Las Rehoyas, porque en julio Urbanismo dictó un decreto de modificación del proyecto de las 152 viviendas protegidas y se acordó la suspensión total del plazo de ejecución. «En esa partida había unos 6 millones de euros que no se van a ejecutar y estamos optimizando ese crédito para invertir en otro sector, pero en beneficio también de la ciudadanía».

Lo mismo detalló la alcaldesa, Carolina Darias, quien recordó que «donde sí nos han quitado dinero es en las dos promociones de viviendas que estaban en el Plan Canario de Vivienda». Por eso, pidió que se instara que las promociones de 68 y 115 viviendas sean dotadas presupuestariamente por parte del Gobierno de Canarias.