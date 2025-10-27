Dos nuevas sentencias obligan a la Guardia Civil a pagar a dos agentes el sueldo correspondiente a un suboficial Los tribunales les reconoce el a percibir los complementos salariales de puestos que desempeñaron durante más de 30 días

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 27 de octubre 2025, 17:08

La Dirección General de la Guardia Civil deberá abonar a un cabo primero y a un guardia civil los complementos salariales correspondientes al puesto de suboficial que desempeñaron durante más de 30 días, según informa la Asociación Unificada de Guardias Civiles en Las Palmas (AUGC).

Una de las resoluciones, emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, estima el recurso presentado por un guardia civil y reconoce su derecho a percibir los componentes singular y general del complemento específico, el complemento de destino y la productividad vinculados al cargo de jefe de Plana Mayor de una de las compañías de la Comandancia de Las Palmas.

En la misma línea, el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo ha fallado a favor de un cabo primero, reconociéndole el derecho a cobrar los mismos conceptos retributivos por el desempeño del puesto de jefe de Área de Puesto Principal, también reservado para el empleo de subteniente o brigada. En este último caso, el tribunal condena además en costas a la Dirección General de la Guardia Civil, por una cuantía superior a los 1.000 euros.

Según informó la AUGC, los fallos se suman a una «jurisprudencia cada vez más amplia» que avala las reclamaciones de los agentes que asumen temporalmente funciones de rango superior. La organización recomienda a los guardias civiles en esa situación que contacten con sus delegaciones para iniciar el proceso de reclamación y, si fuera necesario, acudir a la vía contencioso-administrativa.

