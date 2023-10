Le dijo a la chófer que tenía la lepra y que debía llevarlo sin pagar la guagua

Nuevo incidente con una conductora de Guaguas Municipales. Y nueva denuncia ante el Cuerpo Nacional de Policía. En la tarde de este miércoles, la chófer de la línea 12 denunció las amenazas sufridas por parte de un individuo de mediana edad que se subió a la guagua y no quería pagar el viaje.

Los hechos ocurrieron en torno a las 18.20 horas del miércoles en el parque de Santa Catalina. Tras detenerse en la parada para dejar y recoger al pasaje, observó que de la guagua de la línea 1, que estaba delante, se bajaba un hombre corriendo y se dirigía al vehículo que ella conducía. El problema fue que el hombre no entró por la puerta delantera, sino por la trasera. Y una vez dentro, visiblemente alterado y desprendiendo un olor a alcohol, no quiso pagar.

«Le dije que se bajara y al principio no se movía», expone la conductora, «luego ya empezó a decirme que por sus cojones no se bajaba y que lo iba a llevar».

En ese momento, la trabajadora le advirtió de que no reanudaría el servicio hasta que no abandonara la guagua. «Paré y llamé a la base para que se lo notificaran a la Policía», indica la chófer, todavía «nerviosa y asustada», horas después del incidente.

«Empezó a gritarme diciendo que lo tenía que llevar, que tenía la lepra y metía el brazo en el habitáculo de conducción», prosigue la empleada pública, que lleva ya seis años en Guaguas Municipales, «tenía el brazo lleno de ronchas, pero yo no me lo pensé y me mantuve parada».

Como la conductora seguía impertérrita y firme en su propósito de no arrancar hasta que se bajara, el individuo empezó a golpear la mampara de seguridad, así como a insultarla y amenazarla.

La trabajadora está afectada por el hecho de que se sintió sola en ese momento. «Nadie en la guagua le dijo nada», lamenta.

Afortunadamente, una pareja de ciudadanos que venía de la zona de juegos del parque de Santa Catalina se percató de lo que estaba pasando. Desde fuera, el hombre le pedía al molestoso que se callara y bajara para que la guagua pudiera seguir su ruta; mientras tanto, su mujer se dirigía a la comisaría que la Policía Local tiene en Santa Catalina para requerir su presencia.

Eso hizo que tres agentes se desplazaran hasta la parada de la guagua y lo bajaron, para luego identificarlo. Al final, el hombre se marchó corriendo. «Los policías locales se portaron muy bien conmigo», relata la conductora, «me dijeron que era una persona conocida por la Policía Local, que vivía en una pensión cercana y que podría tener sarna».

Tras el incidente, la guagüera fue a la comisaría de la Policía Nacional e interpuso una denuncia por amenazas.

Los conductores de Guaguas vienen denunciando en los últimos meses el aumento de la inseguridad que sienten en sus puestos, así como del número de incidentes con insultos y agresiones. Por eso, insisten en su reconocimiento como autoridad para que las penas sean más duras, con la esperanza de que esto tenga efectos disuasorios.