Diez kilómetros de naturaleza escondida en Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria se expande por Tamaraceite al ritmo del insaciable desarrollo inmobiliario, que ha convertido ese espacio de la periferia rural de la ciudad en una zona colmatada de edificios que arrinconan el pasado agrícola del lugar. Contra el ruido de las hormigoneras, Turcón organizó este sábado una caminata circular de diez kilómetros por la naturaleza que se esconde en el distrito, enlazando Tamaraceite y San Lorenzo a través de sus tierras, en las que habitan vestigios del pasado y se proyectan utopías futuras.

La geógrafa Lorena Naranjo, vinculada al colectivo La Periferia, es residente en la zona y conoce muy bien el lugar. Su activismo y conocimiento del terreno la convirtieron en una de las guías por ese pulmón desconocido para la ciudadanía palmense. «Tenemos que tener en cuenta el enorme potencial que tiene este distrito –en referencia a Tamaraceite, San Lorenzo y Tenoya– ya que 46 de las 100 referencias del catálogo de Zonas de Interés Medioambiental de Las Palmas de GranCanaria se encuentran aquí», comentó en la plaza de San Lorenzo, tras un recorido que alumbró para muchos del casi medio centenar de participantes especies de flora y fauna de la islas que les eran completamente ajenas.

Esta caminata forma parte de un proyecto más ambicioso que los días 27 y 28, en la biblioteca Alexis Ravelo del espacio cultural Jesús Arencibia, se completará con ponencias y espacios de diálogo sobre el patrimonio natural del viejo extrarradio de la ciudad atlántica.

Turcón, representada en esta actividad por referentes de la organización ecologista como Gilberto Martel, planteó esta caminata como la oportunidad de abrir un camino. Mientras el viejo Tamaraceite urbano, el que desaparece en los marcos de la antigua carretera general y la Cruz del Ovejero, queda engullido por las nuevas promociones y gigantes centros comerciales, en la otra orilla todavía es posible ambicionar soluciones verdes reales y transformadoras. Opciones más contundentes que el corredor verde que en dirección contraria planea el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

En el manifiesto que secunda esta acción colectiva, Turcón recalca que «diversos estudios e informes técnicos coinciden en señalar que, por su singularidad y riqueza patrimonial, este ámbito territorial podría configurarse como un auténtico paisaje etnográfico, con equipamientos culturales y educativos como un Centro de Interpretación de la Naturaleza y un Museo del Agua, además de la restauración y puesta en valor de caminos tradicionales, muros de piedra seca, tajavientos y otros elementos del patrimonio rural».

La caminata de este sábado lo demuestra. A través de los diez kilómetros del recorrido colisionan diversas emociones. La cruda imagen de las charcas, patrimonio del desaparecido municipio de San Lorenzo, vacías y resecas. Erosionadas por la práctica furtiva de motocross. Pero también el reconstituyente encuentro con acebuches o eucaliptos, el reconfortante descanso a su sombra. El contacto con la naturaleza más primaria a pocos kilómetros del centro de la ciudad.

Un lugar único

El espacio natural de este recorrido entre Tamaraceite y San Lorenzo, partiendo desde el lagartario, es único. Como explicó la educadora ambiental Arume García, las características del terreno son muy singulares porque ejercen de espacio de transición entre algunos de los diversos ecosistemas que existen en Gran Canaria como el cardonal-tabaibal más corriente en las zonas próximas a la costa y el bosque termófilo del interior.

A través de la experiencia y el conocimiento de Lorena Naranjo y Arume García la caminata se convirtió en una clase maestra. Naranjo desentrañó la historia de la zona y de su patrimonio hidráulico. García, armada con prismáticos, diseccionó la procedencia de los líquenes o se detuvo en la delicada figura de un petirrojo que acompañaba a los caminantes con su delicado canto desde la copa de un acebuche.

Recorrer este camino es asignatura pendiente para todo aquel que habita Las Palmas de Gran Canaria. El recorrido de este sábado partió de Tamaraceite Sur y continuó por la Vega Agrícola de San Lorenzo, el Barranco de Mascuervo, la Presa del Pintor y finalizó en el Casco Histórico de San Lorenzo.

Entre las virtudes del espacio se encuentra que es lugar de paso o nido de más de 40 especies de aves. Algunas, como las garzas reales, sobrevolaban dando sombra con sus alas al grupo de expedicionarios que salió este sábado del entorno urbano para conocer otra verdad del municipio más poblado de Canarias.

Jornadas

Las jornadas de Patrimonio Cultural y Etnográfico del Distrito Tamaraceite,San Lorenzo y Tenoya debían haberse celebrado los pasados jueves y viernes, pero quedaron suspendidos por la amenaza de la borrasca Claudia.Estas se celebrarán los días 27 y 28 a partir de las 17.30 horas y contarán con la presencia de importantes ponencias en las que se abordarán planes y estrategias de renaturalización de la zona.