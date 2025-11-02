Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Asistentes al cementerio en la mañana de este domingo. Cober

Día para el recuerdo de los ausentes

Muchos ciudadanos visitaron este domingo los cementerios de la capital grancanaria para cerrar la semana del Día de Todos los Santos

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Domingo, 2 de noviembre 2025, 16:17

Comenta

Este domingo los cementerios de Las Palmas de GranCanaria recibieron multitud de visitas para cerrar la semana del día de Todos los Santos, que especialmente el sábado congregó a muchísimas personas en los camposantos de la capital.

La memoria de los ausentes en las familias fue recobrada por sus seres queridos en estos días en los que además la ciudad desplegó dispositivos especiales para lidiar con las multitudes presentes.

Emotivo domingo en los cementerios de la capital grancanaria. Cober
Imagen principal - Emotivo domingo en los cementerios de la capital grancanaria.
Imagen secundaria 1 - Emotivo domingo en los cementerios de la capital grancanaria.
Imagen secundaria 2 - Emotivo domingo en los cementerios de la capital grancanaria.

Desde cortes de calles hasta servicios especiales de Guaguas Municipales fueron elementos que contribuyeron a un correcto ordenamiento de las zonas de influencia.

