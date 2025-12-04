Un decorado «reciclable y sostenible» para iluminar el barrio de San Juan

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:05 Comenta Compartir

En el barrio de San Juan se ha puesto en marcha una iniciativa comunitaria que busca promover la conciencia sobre el reciclaje y, al mismo tiempo, fomentar la convivencia vecinal en un ambiente navideño creativo y sostenible. A través de talleres para niños y familias, la Asociación de Vecinos Artemi y con la colaboración del CEIP Alcorac Henríquez y Fundación Farrah, quieren demostrar que es posible disfrutar de estas fechas sin caer en el consumismo excesivo y apostando por un uso responsable de los recursos.

Antonio Marrero, presidente de la Asociación de Vecinos Artemi, explica que esta idea nació en el seno de la propia asociación, con el propósito de «hacer una vida distinta en el barrio», donde los niños tomen conciencia de la importancia del reciclaje. El lema elegido es «Un barrio iluminado sin gastos», especialmente significativo en un mes en el que las familias suelen gastar grandes cantidades en decoraciones y regalos.

La iniciativa pretende ser un toque de atención: «podemos hacer un cambio, y ese cambio está en nuestras manos». Para ello cuentan con la colaboración del CEIP Alcorac Henríquez, la Fundación Farrah y numerosos vecinos que se han sumado con entusiasmo. El taller se celebró este miércoles en la biblioteca y mañana jueves tendrá lugar en el Parque de la Finca Dominguito, a las 16:30 horas de la tarde.

Ampliar

El creador de esta iniciativa, Antonio Llorca, un catalán afincado en Las Palmas de Gran Canaria, subraya que todo surge a partir de la colaboración entre la asociación de vecinos, los niños del barrio y el colegio. El objetivo es que los pequeños comprendan qué ocurre con los envases y cómo afectan al entorno, especialmente en un barrio que arrastra importantes problemas de residuos.

Llorca destaca que esta actividad navideña busca, además, visibilizar la mala gestión municipal respecto a la limpieza y la recogida de basuras, algo que los vecinos llevan denunciando desde hace tiempo. «No queremos que, pese a las acciones puntuales, el problema continúe. Hay que darle continuidad empezando por los pequeños y sumando a los mayores». La propuesta consiste en crear decoraciones navideñas con materiales reciclables generados en el día a día.

Ampliar

Por su parte, Patricia Izquier, trabajadora de la Fundación Farrah, señala que el proyecto se enmarca en la labor que la entidad realiza con adultos en distintos barrios. Manifiesta su satisfacción por colaborar con los vecinos de San Juan y destaca lo bonito que resulta que personas externas se acerquen a participar.

Añade que también conoce el barrio de San Nicolás, ahora inmerso en sus fiestas de diciembre, y considera que este tipo de acciones puede ser el comienzo de algo positivo para los barrios de la capital. «Poco a poco vamos promoviendo buenas cosas para la ciudad. Llevo una década trabajando en la Fundación y las señoras de San Juan ya son como familia: son maravillosas, siempre dispuestas a colaborar y a trabajar por el bien del barrio».