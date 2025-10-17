Más de una década viviendo entre ratas, raíces y alcantarillas rotas en Escaleritas

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 17 de octubre 2025, 23:01 | Actualizado 23:06h. Comenta Compartir

Los vecinos de la calle Almirante Benítez Inglott, en el barrio de Escaleritas, llevan más de una década viviendo rodeados de suciedad, malos olores y miedo. Denuncian el abandono total del patio interior de su comunidad, un espacio que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria valló hace tiempo y, aunque fuentes aseguran que este espacio pertenece al Gobierno de Canarias, la realidad es que ya se ha convertido en «un foco de plagas y peligro».

Las imágenes hablan por sí solas: ramas que atraviesan las ventanas, raíces que levantan el suelo y rompen el alcantarillado, y una presencia constante de ratas y cucarachas cuando cae la noche. «Si te asomas por la noche, parece una manta de cucarachas moviéndose. Es horrible. Por el día huyen, pero en la noche esto da miedo», cuenta una vecina.

El deterioro del alcantarillado preocupa especialmente. Una residente, se cayó mientras barría la zona. «Mi hermana metió la pierna en uno de los hoyos y cayó al suelo. Se rompió las gafas y se dio un golpe fuerte. Fue un susto de muerte», relata su familiar.

Los vecinos explican que las raíces de los árboles están destrozando las tuberías y afectando a los edificios colindantes. «Son construcciones antiguas, de la época de Franco, hechas con hormigón. Las raíces lo están rompiendo todo», denuncian. La empresa Emalsa ha tenido que acudir «en varias ocasiones» para destaponar el alcantarillado, pero el problema vuelve una y otra vez. «El agua sucia se acumula, el terreno está inclinado y el olor es insoportable», añaden.

Uno de los vecinos asegura que el problema se arrastra desde hace más de una década. «Ese árbol desplomado lleva años creando problemas. la alcaldesa Carolina Darias, cuando estaba en campaña, prometió que lo tumbarían, pero esa promesa se quedó en el aire. El alcantarillado está destrozado y los arreglos que han hecho son parches. Necesitamos ayuda ya».

Además, reclaman que el área de Parques y Jardines actúe también dentro de la comunidad. «Cuando vienen a podar, solo lo hacen fuera. Pero las ramas se meten por las ventanas y algunos vecinos han tenido que cortarlas ellos mismos», explican resignados. Los residentes aseguran sentirse olvidados. «Vivimos con miedo y con asco. No pedimos nada del otro mundo, solo poder vivir sin ratas, sin hoyos y sin peligro», concluyen.

Competencia del Gobierno

Por su parte, desde el departamento de Parques y Jardínes expresan lo siguiente: «Por esa zona ya estuvimos hace bien poco con la actuación conjunta de Parques y Jardínes con Limpieza. Esos espacios comunitarios pertenecen al Gobierno de Canarias, que es la entidad que tiene la responsabilidad de dar respuesta a las comunidades de vecinos. Porque, además, al ser espacios de uso privado por el vallado, no son disfrute público, por lo que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria no podría actuar.