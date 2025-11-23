Dávila: «Los aparcamientos de toda la vida volverán al Barranquillo Don Zoilo»

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 23 de noviembre 2025, 07:02 Comenta Compartir

Las obras de instalación del carril bici en el Barranquillo Don Zoilo continúan generando debate entre los vecinos y las autoridades locales, quienes se han visto obligados a reconsiderar la distribución de los carriles en respuesta a las preocupaciones de seguridad planteadas por la asociación vecinal Unión Vecinal Don Zoilo.

La alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, ha manifestado su apoyo a los residentes del barrio y se ha comprometido a reunirse con los técnicos municipales para reevaluar la planificación de la obra. El principal punto de controversia es la redistribución de los carriles de subida y bajada, así como la ubicación del aparcamiento. Según Matías, la alcaldesa ha expresado su intención de restablecer el carril de aparcamiento «de toda la vida» en una zona más segura, con el fin de evitar los riesgos que actualmente se perciben tanto para los conductores como para los peatones.

Segúnel presidente de la Unión Vecinal Don Zoilo, El concejal de Movilidad, José Eduardo Ramírez, también ha mostrado su respaldo a la propuesta de devolver el carril de aparcamiento al lado de la subida, próximo a la acera. En palabras de Ramírez, esta solución no solo mejoraría la seguridad vial, sino que también beneficiaría especialmente a madres y padres con niños pequeños, así como a personas con movilidad reducida, quienes a diario enfrentan dificultades para acceder o salir de los vehículos en las condiciones actuales del barrio. «La proximidad del aparcamiento a la acera ofrece una solución más segura para los vecinos, evitando que los vehículos se estacionen en lugares que dificulten la visibilidad y el tránsito de personas vulnerables», explicó el concejal.

Mientras tanto, las obras del carril bici siguen su curso, aunque la falta de consenso en cuanto a la reubicación de los carriles continúa siendo un tema de discusión. El presidente vecinal, Matías Dávila, ha mostrado su preocupación por el progreso de los trabajos y ha señalado que aún está a la espera de recibir una llamada por parte de la alcaldesa para abordar la situación de manera definitiva. «Esto no es una cuestión técnica, es una cuestión política», expresó Dávila, quien ha sido un firme defensor de la seguridad en el barrio y ha pedido que se escuche a los vecinos antes de finalizar las modificaciones.

En las últimas semanas, un número creciente de residentes ha expresado su malestar por lo que consideran una falta de información y participación durante el proceso de transformación del entorno urbano. Para la asociación vecinal, la comunicación directa con el Ayuntamiento es clave para evitar decisiones que, aunque bien intencionadas, puedan generar problemas de convivencia, inseguridad o pérdida de accesibilidad. Los vecinos insisten en que cualquier intervención debe responder a las necesidades reales del barrio y no únicamente a criterios técnicos o de planificación general.

A pesar de las tensiones, los representantes vecinales aseguran estar dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para encontrar una solución consensuada. Consideran que el proyecto del carril bici puede convivir con la movilidad tradicional del barrio, siempre que se garantice la seguridad de todos los habitantes, especialmente de los más vulnerables. El Barranquillo Don Zoilo permanece a la espera de una resolución que permita avanzar hacia una movilidad sostenible sin sacrificar la accesibilidad, la seguridad ni la calidad de vida que siempre han caracterizado al barrio.