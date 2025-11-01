Cuatro medidas para frenar el deterioro de los cementerios de Las Palmas de Gran Canaria Una auditoría detecta que no se han ejecutado inversiones previstas y que se ha externalizado servicio sin el permiso del Ayuntamiento

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 1 de noviembre 2025, 06:40 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria requerirá explicaciones a la concesionaria del servicio de cementerios, Canaricem, sobre la gestión de los camposantos municipales. El Consistorio tiene en sus manos una auditoría que detecta incumplimientos flagrantes del contrato firmado con la empresa en 1997 y, con la respuesta que tenga, decidirá qué actuación tomará para frenar el deterioro de las instalaciones y del modo en que se prestan los servicios funerarios.

La evaluación que se realizó del estado de los cementerios ha propuesto cuatro líneas de actuación para revertir una situación que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria considera injustificada. Las cuatro propuestas de acción son las siguientes: iniciar un procedimiento sancionador; requerir formalmente al concesionario la regularización contable, la entrega de cuentas desagregadas e identificación completa de los ingresos y servicios auxiliares; revisar, suspender o anular la tasa de mantenimiento si no se justifica su mantenimiento con el servicio real prestado; y, por último, valorar la posibilidad de rescatar el servicio mediante la apertura de un expediente de resolución del contrato «por incumplimiento de las obligaciones».

Así lo aseguró el concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francisco Hernández Spínola, quien adelantó que al gobierno no le va a temblar el pulso y va a actuar con contundencia.

El edil hizo un recorrido por el listado de deficiencias detectadas: inversiones no ejecutadas, opacidad contable, alteraciones de la estructura operativa, reducción de personal, externalización de servicios sin la preceptiva autorización municipal, alteración del equilibrio económico-financiero por causas imputables al concesionario y reducción del esfuerzo en costes de personal.

La respuesta municipal también se articulará en función de un nuevo informe complementario sobre el estado de las obras y los elementos arquitectónicos de los cuatro cementerios municipales.

«Hay que sentarse con el concesionario, darle la oportunidad de que se explique, pero vamos a revertir la situación», indicó Hernández Spínola, «hay una situación que no nos gusta nada en el funcionamiento del concesionario».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria hizo este anuncio durante el debate de la moción presentada por Coalición Canaria para la evaluación y mejora del estado de los cementerios municipales de Las Palmas de Gran Canaria. El edil nacionalista David Suárez expuso que, «transcurridos casi treinta años desde aquella adjudicación, resulta necesario evaluar el grado de cumplimiento de esos compromisos y la situación actual de las instalaciones. En muchos de estos espacios se han detectado deficiencias preocupantes, con suelos en mal estado, muros deteriorados, baños inoperativos y carencias en materia de accesibilidad, lo que contrasta con el deber de la empresa concesionaria de mantener en condiciones óptimas estos recintos públicos».

Y recordó que en los pliegos del contrato se detallaban compromisos como la pavimentación de calles deterioradas, la conservación de muros y paredes, el mantenimiento de los jardines, la instalación de sistemas de vigilancia o la mejora de los accesos, entre otros.

La moción fue rechazada, pero sirvió para conocer los planes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria respecto a la gestión de los cementerios.

En el debate, la concejala del PP, María Mas, criticó la falta de sensibilidad del gobierno con los difuntos, lo que generó una reacción airada por parte de la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, quien pidió respeto.

Por parte de Vox, Rafael de Juan Miñón pidió que la respuesta fuera ágil y que se depuraran las responsabilidades oportunas.