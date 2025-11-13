El 'crowfunding' de Recogida: financian la denuncia por lo penal del contrato de emergencia de Limpieza Los empleados públicos detectan irregularidades en el expediente impulsado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:26

El comité de empresa del servicio de Recogida ha comenzado a dar los primeros pasos para denunciar, por la vía penal, la contratación de emergencia que ha impulsado el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para limpiar las calles y recoger los rebosos que afectan a los contenedores de basura. «Los costes los abonaremos nosotros de nuestro bolsillo», indicaron, aunque por el momento se desconoce la aportación que tendrá que hacer cada uno.

Los trabajadores insisten en que la contratación de FCCMedio Ambiente está plagada de supuestas irregularidades -entre ellas, la falta de habilitación de las personas que firman algunos informes- y atribuciones al servicio público de los problemas que, desde su perspectiva, afectan más a las zonas de Las Palmas de Gran Canaria donde la recogida de los contenedores la realiza la parte privada.

En una reunión mantenida este jueves con concejales del Partido Popular, representantes del comité de empresa expusieron las conclusiones de su análisis de las quejas vecinales que constan en el expediente en el que se fundamenta la contratación de emergencia.

«La emergencia tiene que ver exclusivamente con la recogida de los residuos, en concreto con los rebosos de contenedores no vaciados, especialmente en su fracción orgánica», recoge el documento elaborado por el comité, que concluye que el 38% de las reclamaciones ciudadanas por los desbordamientos de contenedores se produjo en la parte gestionada por el servicio municipal de Limpieza, mientras que el 62% se localizan en la parte que ya estaba siendo gestionada por FCCMedio Ambiente.

«Las quejas que realmente sostienen y glosan la contratación de emergencia constituyen solo el 16,14% de las presentadas», detallan.

«Ellos son los que han provocado la situación, aunque se nos culpa la parte pública», indicó el presidente del comité de empresa, Rafael Hernández, «pero lo llamativo es que la empresa cuyo servicio genera la mayoría de las quejas ahora se le paga para que solucione el problema. Es decir, vamos a pagar dos veces por lo mismo».

Desde su perspectiva, el problema está en que no está habiendo una fiscalización del trabajo de la contrata.

Los empleados públicos consideran que desde el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha tenido un trato vejatorio con el trabajador municipal para justificar la privatización con el argumento de que se había disparado la indisponibilidad de personal. Y aquí incluyen no solo al Partido Socialista, sino también a Nueva Canarias y a Unidas Sí Podemos, los tres partidos que conforman el grupo de gobierno. «Que nos pongan a caer de un burro por las bajas o las vacaciones no es aceptable», señaló el presidente del comité de empresa de Recogida.

En la reunión también estuvieron presentes Sandra González y Pedro Vega, quienes adelantaron que se está estudiando la disponibilidad de mano de obra en 2024 para ver si, como dice el grupo de gobierno, hay menos trabajadores disponibles ahora que antes. Además, criticaron que no haya habido coordinación alguna con elnuevo equipo de emergencia contratado por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Junto a la vía judicial, los trabajadores también han presentado un preaviso de huelga para los días 5 y 9 de diciembre. Y no descartan aumentar los días de paro en torno ala festividad de los Reyes Magos.

Los trabajadores también mostraron sus dudas respecto a la incorporación de 20 camiones por la que se viene esperando desde hace años. De ellos, la mitad iría a Limpieza Viaria y la otra mitad, a Recogida. Respecto a estos últimos, entienden que «no van a venir a la parte pública» porque de los diez de Recogida, cuatro serán para contenedores de carga lateral, un servicio que en estos momentos solo presta FCC.

Por su parte, desde el Partido Popular, el concejal Ignacio Guerra advirtió del sobrecoste que tendrá para las arcas municipales la contratación de emergencia de la limpieza de la ciudad. Para justificar su argumentación, detalló que un conductor de un camión de recogida en el servicio municipal tiene un coste diario de 89 euros, mientras que uno de FCC que hace el mismo trabajo, bajo el contrato de emergencia, tiene un coste de 151 euros al día, lo que supone casi un 70% más.