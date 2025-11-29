Críticas a la feria navideña: «Si sale un vagón disparado, me entra por la ventana»

Imagen tomada por uno de los vecinos que cuestiona la cercanía de la feria a las viviendas.

La zona del Refugio es el espacio elegido, por segundo año consecutivo, por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para instalar la feria de atracciones navideña que ya ha comenzado a tomar forma y que está previsto se inaugure oficialmente el próximo 4 de diciembre.

La ubicación de esta instalación, en un solar de la calle Eduardo Benot, ya generó las quejas de unos residentes que incluso judicializaron el asunto, alegando las molestias que les generaba debido a la cercanía a sus hogares.

Una situación que se vuelve a repetir este año pues con los primeros trabajos de instalación han llegado las quejas de quienes viven en las inmediaciones. «Están instalando una súper noria a 15 metros de mi casa», denuncia José Luis A., un vecino de esta vía próxima al parque de Santa Catalina, sobre una de la atracciones de mayor envergadura de la feria.

«Tiene la altura de una casa de cuatro o cinco pisos, con los vagones. Y si sale un vagón disparado, me entra por la ventana, porque yo vivo en un segundo», señala dando cuenta de los cercana que se ubica su residencia.

«Es impresionante», apunta quien asegura que se ha «molestado en analizar la legislación» que rige para este tipo de instalaciones. «El Ayuntamiento lo que pide es un estudio técnico por decibelios y este tipo de cosas, pero no habla de metros. Sin embargo, dice que estas grandes atracciones se consideran también peligrosas», expone.

Añade que atendiendo a los documentos que ha consultado, la feria de atracciones navideña que se levanta junto a su casa «no cumple nada, porque son las vibraciones, el ruido... es todo. Y que tiene una envergadura tremenda esto».

Comenta que no sufrió estos inconveniente el año pasado pues aún no residía en la zona, pero que sabe los problemas que generó la feria. «Soy nuevo aquí pero he hablado con otros vecinos que lo sufrieron. Y bueno, me dicen que era horrible, una cosa horrible».

Además, señala que no es una situación que perjudique exclusiva a su comunidad, sino que «está afectado el hotel Los Bardinos (AC Hotel Gran Canaria), y yo imagino que el turista que llegue en estas fechas, cuando llegue a su tierra va a decir que no venga nadie».

También apunta que estas molestias afectan «al edificio donde está el banco BBVA, que es grande y hay muchos vecinos, y al otro que hace esquina con Luis Morote. Es decir, que hay un vecindario importante».

De igual modo critica el modo en el que se ha planificado la instalación. «Se ha ubicado dentro de esta explanada de la peor forma, porque las han pegado a las casas en vez de ponerlas pegadas al túnel donde transitan los coches por debajo».

Afirma que es «un despropósito», al igual que «los horarios extensísimos» que va a tener.