Críticas al Círculo Mercantil por acoger a Abascal (Vox) tras ser remodelado con dinero público La organización Derecho al Techo denuncia la incoherencia de ceder espacios públicos al discurso de la extrema derecha y exige explicaciones al Círculo Mercantil y al Cabildo de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria Domingo, 26 de octubre 2025, 10:06

La organización Derecho al Techo ha emitido un comunicado crítico tras conocerse que el Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria acogerá un acto político de Vox, con la presencia de su líder, Santiago Abascal. La entidad, que recientemente renovó su directiva con el compromiso de abrirse a la ciudadanía y promover la inclusión, ha sido señalada por ceder su espacio a un partido que, según el colectivo, representa «el odio, el racismo, la desigualdad y la represión de los movimientos sociales».

El comunicado también pone el foco en el uso de fondos públicos: el Círculo Mercantil ha recibido recientemente 170.000 euros del Cabildo de Gran Canaria para su modernización. Derecho al Techo cuestiona que una institución financiada con dinero público sirva de plataforma para discursos que, a su juicio, atentan contra derechos fundamentales como el acceso a la vivienda.

Además, desde Derecho al Techo se subraya que la presencia de Vox en espacios institucionales no puede desvincularse de sus consecuencias sociales. Señalan que normalizar el discurso de la extrema derecha en lugares que históricamente han sido puntos de encuentro ciudadano supone legitimar políticas que atentan contra los derechos humanos, especialmente en un contexto de emergencia habitacional como el que vive Canarias. Para el colectivo, permitir que se difundan mensajes de odio y exclusión en espacios financiados con dinero público es una forma de violencia institucional que debe ser denunciada y frenada.

Comunicado de Derecho al Techo

El Círculo Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, un espacio de referencia histórica y cultural en la isla, ha decidido acoger un acto de Vox, un partido de extrema derecha que promueve el odio, el racismo, la desigualdad y la represión de los movimientos sociales.

Resulta especialmente incoherente que esta entidad, que recientemente renovó su directiva declarando su voluntad de ser un espacio más abierto, inclusivo y comprometido con la igualdad, ceda ahora su sede a quienes representan exactamente lo contrario.

Desde Derecho al Techo queremos recordar que Vox se ha posicionado sistemáticamente contra el derecho a la vivienda, defendiendo los intereses de los fondos buitre, los especuladores y los grandes propietarios.

Apoyan los desahucios, se oponen a cualquier avance en la protección del alquiler y respaldan a las empresas «desokupas», grupos privados que actúan con métodos de intimidación y extorsión contra familias vulnerables.

Además, el Círculo Mercantil acaba de recibir 170.000 euros de dinero público del Cabildo de Gran Canaria para su modernización. Nos gustaría saber qué opina el Cabildo sobre el hecho de que un espacio financiado con fondos públicos se utilice para dar voz a la extrema derecha y a quienes atacan los derechos sociales más básicos, como el derecho a techo.

Exigimos al Círculo Mercantil una explicación pública.

Aunque sea una entidad privada, tiene una responsabilidad social con la ciudadanía. No puede presentarse como un espacio abierto e inclusivo mientras da cobijo al discurso del odio, al clasismo y al desprecio por la vida de las personas más vulnerables.

Porque acoger el discurso del odio no es neutralidad: es una decisión política.