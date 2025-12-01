Cortes de calles y cambios de sentido. Así será el dispositivo de tráfico de Las Palmas de Gran Canaria en Navidad El Ayuntamiento prepara un refuerzo de seguridad ante un previsible aumento de tráfico del 25%

Javier Darriba Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 1 de diciembre 2025, 12:37

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha preparado un dispositivo de tráfico y seguridad para evitar el colapso circulatorio que suele acompañar a las fechas navideñas ante el aumento de la movilidad que se produce, de forma especial, en el entorno de las principales zonas comerciales. Aunque no se ofreció datos del previsible incremento de los desplazamientos, en años anteriores se ha solido cifrar esta intensificación del tráfico en un 25% aproximadamente.

El Ayuntamiento tampoco adelantó medidas concretas ya que se irán anunciando cuando se aproximen los eventos, pero sí puso sobre la mesa algunas acciones como la posibilidad de cambiar de sentido la calle Hermanos Domínguez Santana para facilitar la salida de los coches del centro comercial Alisios; el control de la calle General Vives y de la GC-110; y los cortes tradicionales que se producen en las calles afectadas por el recorrido de la cabalgata de Reyes o la San Silvestre. A ello se añadirá el corte de Obispo Codina el próximo jueves en previsión del encendido del alumbrado navideño.

«Se irá comunicando paso a paso para que los vecinos puedan estar atentos a los cortes de calles», explicó el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez.

«Recomendar siempre el uso del transporte público, pero aun así, la policía local y los agentes de movilidad estarán acompañando ese proceso para hacerlo lo más fácil posible», añadió el edil.

El concejal indicó que se desplegará toda la plantilla de la Policía Local -después del acuerdo para disponer de jornadas de productividad específica- y que habrá también una atención especial del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS), si bien en este cuerpo no se ha logrado todavía la paz laboral.

Aun así, el Josué Íñiguez recordó que «esta es la época del año en que más incendios tenemos en casa por aparatos eléctricos, más encendemos el horno...» Por eso, anunció que los bomberos, como todos los años, harán esa campaña de concienciación «para estar más atentos a ese árbol de Navidad que dejamos encendido, a los petardos que son peligrosos».

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se ha incorporado también al Plan Nacional de Comercio Seguro, de manera que la Policía Local compartirá no solo los dispositivos, sino los datos de todo el servicio para hacer más efectivo el trabajo de la Policía Local, del Cuerpo Nacional de Policía y del General de la Policía Canaria.

El edil señaló que se trata de una época especialmente sensible para las víctimas de violencia de género por lo que se reforzará, aún más, la vigilancia de este tipo de delitos; así como la presencia de menores en la vía pública.

Por su lado, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, aseguró que se desplegará «un dispositivo importante de la mano también de las principales asociaciones de comerciantes de la ciudad». La regidora destacó la planificación «en cooperación con distintas fuerzas y grupos de seguridad, de todo lo que tiene que ver con el ámbito municipal, por supuesto, policía local, bomberos, protección civil, pero también en coordinación con otras fuerzas y grupos de seguridad para estas fechas navideñas».