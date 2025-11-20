Conduce bajo los efectos de la droga y se marcha por no disponer la Policía Local de habilitación para la prueba

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Jueves, 20 de noviembre 2025, 20:37 Comenta Compartir

El sindicato CSIF denuncia en un informe interno, que la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria, no dispone en ciertos tramos horarios de agentes con la habilitación para la realización de la prueba de detección de drogas.

En un escrito, dirigido a la concejalía de seguridad y emergencias relatan un hecho, que sucedió el pasado 9/11/2025, donde detallan que una patrulla de policía local, dio el alto a un conductor que se encontraba bajo la influencia de drogas estupefacientes, al parecer cocaína, según les manifestó el conductor.

Al no haber nadie en el servicio que tuviera la habilitación para la realización de la prueba de detección de drogas, no se le pudo realizar la prueba al conductor, lo que imposibilitó la inmovilización del vehículo, por lo que continuó la marcha.

El sindicato asevera que la habilitación ha sido solicitada por varios componentes de la plantilla de la unidad de atestados desde hace años, y que la Jefatura de Policía Local, ha hecho caso omiso a las peticiones de los agentes, quiénes se encuentran en una situación de inseguridad jurídica para desarrollar la labor policial.

«Los agentes están atados de pies y manos; de momento, los sucesos que han ocurrido han sido en hechos en los que no ha habido accidente, pero de haber un vehículo implicado en un accidente, la situación se agravaría», exponen en su escrito.

Según consta en un informe recogido por la Jefa de Policía Local, de 12/01/2025, uno de los objetivos para el año de 2025, era la transformación digital en el cuerpo de la policía local, aplicando la inteligencia artificial a los ámbitos de la prevención e investigación, y objetivos como la mejora de la movilidad urbana, entre las que destacaba la adquisición de etilómetros y pruebas de drogotest.

Para el sindicato, estos objetivos han sido incumplidos. «Contamos con agentes que se encuentran en la unidad de atestados que ni siquiera tienen acceso a las claves para la gestión de la tramitación de delitos y para ordenar la agenda judicial de los mismos».

«Es irreal poner el foco en la inteligencia artificial, cuando estamos viendo que hay policías que llevan años sin que se les haya dotado de claves de acceso para programas ya instaurados para la labor policial. Tampoco tenemos acceso al padrón municipal, ni a comprobar si una persona tiene algún requerimiento judicial, o una orden de alejamiento. La situación es tal, que cuatro componentes de la plantilla han concursado para trasladarse al cuerpo general de la policía canaria en la que se integrarán próximamente«.

Un año sin prácticas de tiro

El sindicato denuncia que hay agentes de la plantilla que llevan más de un año sin acudir a las prácticas de tiro, a pesar de que la ley obliga al menos a ir una vez cada seis meses.

El campo de tiro que fue licitado en junio de 2022 y que contaba con un presupuesto de 2,1 millones de euros y un plazo de ejecución de nueve meses, no se ha puesto en funcionamiento aún. «Es inaceptable que estando la alerta nivel 4 antiterrorista en toda España desde el año 2015, se normalice que haya policías que no acuden a las prácticas de tiro en el plazo establecido. El sindicato asegura que se encuentra en esta situación toda la plantilla a excepción de los policías que se incorporan de una baja médica prolongada y tienen como requisito para la recuperación del arma realizar dichas prácticas».