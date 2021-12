Condenan a un sargento por humillar a un soldado al que le hicieron incluso dos rap para reírse de él

Rebajó su estima y su dignidad «despreciándola y humillándola»

Para la Sala, «hay duda» de que el sargento llevó a cabo un «maltrato de obra y de palabra con las que degradó, rebajó la estima, la reputación o la dignidad de la persona, despreciándola, envileciéndola humillándola o deshonrándola». Tanto los «malos tratos de obra, como los verbales son objetivamente humillantes, vejatorios y degradantes en los términos que la jurisprudencia exige», añade la sentencia de forma contundente.

El comportamiento del sargento, a juicio del Tribunal, «no justificaba ni los continuos fallos del soldado, ni mucho menos sus limitadas aptitudes físicas». Las primeras debieron de ser «objeto de corrección disciplinaria por el sargento y sin embargo no lo fueron nunca». Las segundas «nunca debieron de ser objeto de mofa y sin embargo lo fueron constantemente». En resumen, según la sentencia «el sargento, en el trato que deparó al soldado, erró en todo».

El mismo fue «constante, personal y directo», fruto de la «fijación» del sargento con el soldado y sin otra finalidad que la de «envilecerle constantemente amparándose para ello en la pretendida legitimidad que le daba el hecho de ser sargento y de hacerlo siempre para corregir o para evitar fallos del soldado». Es una «denigración y una vejación intolerable justificar el maltrato en un pretendido fallo previo de la víctima» y esta era precisamente la excusa que se ponía constantemente por el sargento. Y lo peor de todo, «la que llegó a la tropa».

El sargento «tomó fijación» con el soldado y, como dijo de manera gráfica un cabo en su declaración como testigo, decidió «disciplinarlo a su manera». Precisamente, coincide esta afirmación que a la Sala le pareció «tan certera», con el hecho de que a pesar de que el sargento dijera en su declaración que Roberto fue «el peor soldado» que tuvo y que le «corregía constantemente», a diferencia de lo que hicieron otros mandos, el acusado «no le sancionó nunca». O mejor dicho, sostiene la resolución, «no lo hizo nunca legalmente ni con el mínimo respeto que merece la dignidad de cualquier soldado», incluso el «peor», sino que decidió «corregirlo a su manera».

Destaca la Sala que «es cierto que algunas actitudes no eran exclusivas del sargento», especialmente las burlas o las mofas, porque «también la tropa hacía alguna de ellas», pero esto no hacía «buena» su conducta.

Todos estos comportamientos del sargento «se llevaron a cabo con evidente abuso de su autoridad», de esa «autoridad que le confería su condición de superior». No «puede admitirse», determina, «que fueran bromas, las cuales por cierto no siempre son divertidas o inocuas. Hay bromas pesadas o hirientes que pueden hacer mucha gracia a quien las hace o a quien las ve desde fuera, pero pueden no tener ninguna para quien las sufre, que era el caso del soldado».