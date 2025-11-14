Condenada tras acosar a su exnovio en Las Palmas de Gran Canaria: recibió en un día más de 140 llamadas pidiéndole volver La mujer, que tendrá que pagar al afectado 5.000 euros y tendrá que trabajar 80 días en beneficio de la comunidad, llegó a ir a su trabajo portando un collar con una foto de ambos

Aday Martín Santana Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 14 de noviembre 2025, 06:45 Comenta Compartir

Una mujer ha aceptado este jueves ante el Juzgado de lo Penal número 1 de Las Palmas de Gran Canaria una condena de 80 días de trabajos en beneficio de la comunidad y el pago de una indemnización de 5.000 euros por haber perseguido y acosado a su expareja con intención de obtener una reconciliación tras este decidir acabar con la relación tras cuatro años juntos en 2022. Le llegó a llamar más de 140 veces en un día.

María Macarena Toledo Cruz, que es el nombre de la condenada, ha reconocido los hechos y se ha declarado culpable de un delito de coacciones en su modalidad de acoso. También ha aceptado la prohibición de acercarse al perjudicado a su domicilio o cualquier otro lugar a menos de 500 metros y de comunicarse con él por cualquier medio por tiempo de cinco años. Asimismo tendrá que indemnizar al afectado con el pago de 5.000 euros por los daños morales. La acusación particular estuvo representada por la letrada Mónica Beaumont Cruz.

Todo comenzó cuando la víctima decidió romper con la relación tras cuatro años en 2022. La ahora condenada puso una denuncia a su expareja por un delito leve de injurias por la que él fue condenado a la pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de ella durante seis meses.

Como la mujer reconoció en el juicio, durante el estricto cumplimiento de la pena de prohibición por parte del entonces condenado, María Macarena buscaba una reconciliación y coartó la libre voluntad del hombre acudiendo con frecuencia al lugar de trabajo o de ocio como el gimnasio que su ex frecuentaba obstaculizando el normal desempeño de sus funciones.

Cuando el entonces condenado cumplió con la pena, la mujer se intentó comunicar con él con mayor frecuencia remitiéndole numerosísimos mensajes de WhatsApp y realizando frecuentes llamadas telefónicas. Por ejemplo, durante septiembre de 2022, María Macarena hizo el día 17 un total de 147 llamadas de teléfono hacia su expareja. El 22 del mencionado mes se registraron unas 111 llamadas.

No todo quedó ahí. El 27 de septiembre del mismo año se presentó en el lugar donde trabajaba la víctima «atoxicándole», como así interpretó la Fiscalía. Llegó a estar escondida esperando la llegada de su exnovio, que requirió el auxilio policial para que cesara ese día con su conducta. La acusación particular sostuvo en su escrito que no fue el único día que acudió a empresa. «Fue más de 30 veces a donde la víctima trabajaba y lo hacía portando un collar donde tenía una foto de ellos en un corazón», añadió esta parte.

Por este motivo, el hombre interpuso cinco denuncias contra su ex por las diferentes situaciones que vivió. Algunas de ellas fueron puestas cuando todavía estaba en vigor la prohibición de comunicación y aproximación que pesaba sobre el ahora perjudicado.

Según la acusación particular, la encausada llegó a escribirle más de 800 mensajes en un fin de semana. Incluso, hubo semanas en las que alcanzaba los 3.000 mensajes y meses en los que recibía más de 14.000 comunicaciones.

Toda esta situación ha afectado gravemente al perjudicado hasta el punto de que ha limitado su posibilidad de acudir a lugares de recreo y formación profesional que frecuentaba, ante el temor de encontrarse con su expareja.

En la actualidad presenta sintomatología ansioso-depresiva, conductas evitativas o de huida y síntomas psicosomáticos. Desde el 30 de julio de 2024 a la acusada le fue impuesta como medida cautelar la prohibición de aproximarse a su domicilio y no comunicarse con él por cualquier medio mientras se tramitaba la presente causa.

