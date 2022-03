«No concibo la vida sin entrenar, sin bailar y sin purpurina»

A sus 29 años, esta entrenadora personal, que quedó cuarta en el campeonato del mundo de culturismo natural celebrado en Las Vegas (Estados Unidos), cree que su isla natal recupera este año una de sus señas de identidad con el carnaval, que se perdió en 2021 por la pandemia de la covid-19.

-¿Qué le ha llevado a presentarse a reina del carnaval?

-Me lo ofreció mi diseñador, Kilian Betancor, y dije que sí sobre la marcha. Es algo que nunca me había imaginado presentarme a reina del carnaval.

-Si logra la corona, ¿qué espera que le aporte a nivel personal y profesional?

-A nivel personal me ha ayudado a creer que puedo ser lo que yo quiero ser en la vida. Cualquier cosa que me proponga, más allá de que sea alta, flaca, guapa o gordita. Se puede llegar a ser lo que uno se proponga.

-¿Qué significa el carnaval para usted?

-Es una tradición que no puede faltar, porque siempre lo he vivido muchísimo. El año pasado que nos faltó por la pandemia, fue como si la isla se quedara sin su corazón.

-Un carnaval que recuerde de manera especial.

-El año en el que salí con la barby, junto a un súper buen amigo, en el concurso drag. Yo iba como bailarina, no como protagonista y me lo pasé súper guay.

-No entiende un carnaval sin...

-Drags... aunque yo sea reina, pero es que la cabra tira para el monte (risas).

-Un disfraz ideal.

-Uff, me pillas descolocada. Si se me ocurre uno te lo digo después.

-¿Qué aficiones tiene?

-Me encanta bailar. Además de entrenadora personal soy bailarina. No concibo mi vida sin entrenar, sin bailar, sin purpurina y sin carnaval.

-¿Cuál es su plato preferido?

-¡Con lo que me gusta comer! Me resulta difícil elegir, pero me quedo con unos huevos fritos con papas fritas.

-Un destino para viajar.

-Nueva York.

-El carnaval de 'La Tierra' llama a concienciar sobre el futuro del planeta, ¿de qué manera contribuye a reducir el impacto sobre él?

-Reciclo. Controlo mucho mi alimentación, lo que considero importante porque la industria cárnica también hace mucho daño al medio ambiente y es algo que la gente no sabe. Si todos controláramos un poquito lo que comemos creo que al final ayudaremos a mejorar el planeta. La unión hace la fuerza.