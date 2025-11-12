Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Directo Borrasca Claudia en Canarias, en directo: suspendidas las clases en la mayoría de las universidades
Imagen de la concentración en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria.
Imagen de la concentración en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria. Cober

Concentración de protesta contra la Ley Mordaza en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria

Los asistentes pidieron la «derogación» de la Ley Mordaza y la «depuración» de los cuerpos de policía

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 15:22

Comenta

Este miércoles en los exteriores de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se celebró una concentración de protesta organizada por el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y coincidiendo con el juicio a uno de sus miembros, Carmelo Suárez, que fue multado en una concentración de solidaridad con Palestina ante el consulado de Estados Unidos en la capital grancanaria en 2023.

Carmelo Suárez, integrante del PCPP, señaló que el juicio se suspendió porque los policías no fueron citados. «Sin los policías no podía celebrarse el juicio», explicó Suárez.

Cober

«Pediremos la suspensión de este procedimiento, anular sus actuaciones y que me devuelvan los más de 1.000 euros que tengo embargado», indicó el militante del PCPC.

En la concentración, los asistentes pidieron la «derogación» de la Ley Mordaza y la «depuración» de los cuerpos de policía.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Suspendidas las clases presenciales este jueves en Canarias por la borrasca Claudia
  2. 2 Una conductora de 75 años pierde el control de su coche, impacta contra un comercio y deja varios heridos al sur de Gran Canaria
  3. 3 Canarias se prepara para la borrasca Claudia: este es el protocolo para la suspensión de clases en los colegios
  4. 4 Acepta 15 años de prisión tras confesar que violó a su hijo y abusó de siete sobrinos
  5. 5 Operación Íncubo: Yino A.B., en huelga de hambre para pedir un abogado y estar en el módulo de mujeres
  6. 6 No habrá clases la tarde del miércoles: Canarias suspende la actividad lectiva en La Palma, Tenerife, La Gomera y El Hierro por la borrasca Claudia
  7. 7 La imagen que muestra el impacto que tendrá la borrasca Claudia en Canarias: hasta 100 litros por metro cuadrado
  8. 8 Los centros educativos canarios se preparan para pasar a las clases online por la borrasca
  9. 9 Caso Valka: Anticorrupción pide la imputación de la concejala Inmaculada Medina
  10. 10 La ley de vivienda vacacional recortará los pisos turísticos en Canarias de 72.828 a 9.500

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Concentración de protesta contra la Ley Mordaza en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria