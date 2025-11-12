Concentración de protesta contra la Ley Mordaza en la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria Los asistentes pidieron la «derogación» de la Ley Mordaza y la «depuración» de los cuerpos de policía

Imagen de la concentración en la Ciudad de la Justicia de la capital grancanaria.

Este miércoles en los exteriores de la Ciudad de la Justicia de Las Palmas de Gran Canaria se celebró una concentración de protesta organizada por el Partido Comunista del Pueblo Canario (PCPC) y coincidiendo con el juicio a uno de sus miembros, Carmelo Suárez, que fue multado en una concentración de solidaridad con Palestina ante el consulado de Estados Unidos en la capital grancanaria en 2023.

Carmelo Suárez, integrante del PCPP, señaló que el juicio se suspendió porque los policías no fueron citados. «Sin los policías no podía celebrarse el juicio», explicó Suárez.

«Pediremos la suspensión de este procedimiento, anular sus actuaciones y que me devuelvan los más de 1.000 euros que tengo embargado», indicó el militante del PCPC.

En la concentración, los asistentes pidieron la «derogación» de la Ley Mordaza y la «depuración» de los cuerpos de policía.

