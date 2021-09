Un concejal de Cs usa su cargo para optar a un puesto incompatible con su empleo actual

Los políticos no lo tienen fácil para definir a qué se dedican. O cuál es su cargo exactamente. A muchos les surge un dilema: «A mí me lo preguntan y digo que soy abogado en excedencia, o profesor en la condición de servicios especiales, pero no político», explica uno de ellos. Sea como fuere, mientras ocupen ese puesto su vinculación con la Administración Pública será equiparable al subgrupo A1 dentro de la clasificación de los funcionarios, que recoge a todos aquellos encargados de realizar funciones directivas de gestión, inspección, ejecución y propuestas de carácter administrativo, entre otras cosas.

Los políticos están dentro de ese grupo profesional no por su bagaje académico o laboral, sino porque han sido elegidos. Han sido colocados en un ayuntamiento o en un parlamento autonómico por los votos de la ciudadanía y sus nóminas así lo representan. Y en principio no es un trabajo fijo para el resto de sus vidas, sino más bien temporal. Aprovecharse de esta situación para optar a un puesto de libre designación que exige como requisito pertenecer al subgrupo A1 podría ser visto como un acto «moralmente reprobable», sentencia una de las fuentes consultadas, ya que la competición sería desigual. Unos han llegado a esa posición por méritos propios. Otros, sin embargo, por un puñado de papeletas.

Esto es lo que ha hecho José Antonio Guerra, concejal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, gobernado en estos momentos por un tripartito (PSOE, Nueva Canarias y Podemos). A pesar de que su único lazo con la administración pública ha sido su carrera durante más de 10 años como funcionario del Cuerpo Nacional de Policía en la escala básica, dentro del grupo C, ha utilizado su trabajo actual como político a modo de trampolín para solicitar el cargo de Director General de Seguridad y Emergencias de la capital grancanaria, incompatible con su ocupación como edil, entre cuyas condiciones se demanda a todos los solicitantes integrar en el subgrupo A1.

Ciudadanos, según ha confirmado su coordinador en Canarias, Enrique Arriaga, ha abierto un expediente informativo a Guerra no solo por presentar su candidatura a este puesto, sino también por ser un cargo de libre designación en la propia administración que él está encargado de fiscalizar y vigilar, como es el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Guerra, por su parte, ha indicado a esta redacción que participar en una convocatoria pública «no debiera ser motivo de apertura de expediente, puesto que es un derecho que no puede ser vulnerado».

Un currículum de más de 20 páginas

Guerra se licenció en Derecho en 2006 y ese mismo curso, según indica en su currículum, ya ocupó el puesto de Director del Área de Asesoramiento Jurídico de Empresas en el despacho de abogados Guerra García de Celis-Domínguez-Lorenzo. Tres años más tarde llegó al Cuerpo Nacional de Policía, desarrollando funciones en la policía judicial, redactando en calidad de instructor numerosos atestados, así como apoyando a las unidades de Seguridad Ciudadana y Extranjería y Fronteras en sus más de diez años de experiencia, según su currículo. Entre 2015 y 2016 asegura haber asumido competencias en dirección y coordinación de asesoría legal en la empresa Invexplanet, y ya en 2017 comenzó a participar en la política municipal, primero como vocal de la Junta Municipal de Ciudad Alta (Las Palmas de Gran Canaria) y luego como concejal de Ciudadanos en el ayuntamiento capitalino.

Entre los estudios que aporta sorprende la cantidad de cursos formativos realizados en 2020, el año en que se convocó el puesto de Director General de Seguridad y Emergencias, el 25 de septiembre. 23 cursos con una duración total de 1.605 horas lectivas. Esto da una media de 4,39 horas al día dedicadas al estudio en todo el año, sin contar el Máster en Seguridad en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y otro curso de Director de Seguridad Integral y Redactor de Planes de Seguridad que afirma estar preparando. El puesto de concejal de Guerra en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria es de dedicación exclusiva.