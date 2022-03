Los comisarios afectados por el fallo del Supremo no perderán su categoría El alcalde asegura que la sentencia que anula la convocatoria de 2013 para los tres puestos de comisario no tendrá efecto en su nombramiento

La sentencia del Tribunal Supremo que anuló el proceso selectivo de 2013 por el que el Ayuntamiento nombró comisarios a tres subcomisarios no tendrá efectos en el sentido de que hagan perder su condición laboral actual a los tres afectados. El alcalde de la ciudad, Augusto Hidalgo, tras realizar «una primera lectura» del fallo, aseguró este miércoles que «no tiene por que tener ningún efecto respecto a las personas implicadas en el proceso». Se trata de Delia Martín, actual jefa de la Policía Local; Rosa Rodríguez, jefa de Bomberos; y José Luis de los Reyes, comisario del Cuerpo General de la Policía Canaria.

«La tranquilidad es que la sentencia dice que es una situación anulable y, por tanto, es convalidable. Lo que haremos es convalidar la situación que se ha producido, después retrotraeremos y publicaremos la oferta pública de empleo y luego se convalidarán actos», indicó.

El Tribunal Supremo dio la razón al jefe de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana, Isidro Armas, quien denunció que el Ayuntamiento capitalino hubiera sacado las tres plazas por el procedimento de promoción interna, sin activarlas en una oferta de empleo público. Por eso, el Alto Tribunal casó tanto la resolución de aprobación de las bases del proceso selectivo, como las dos sentencias que habían ratificado la legalidad del procedimiento.

«Estaremos a expensas de lo que digan los servicios jurídicos y recursos humanos pero entiendo que no implicará ninguna pérdida de su puesto de trabajo por parte de ninguno de los que aprobó su selección», reaccionó el alcalde, Augusto Hidalgo.

El regidor expuso que los tres comisarios no vuelven a ser subcomisarios «porque no se ha anulado ningún procedimiento sino que es una situación anulable y no tienen que perder su condición».

«Metedura de pata»

El concejal no adscrito José Antonio Guerra no dudó en calificar como «metedura de pata» del gobierno la gestión de los recursos humanos municipales ya que, «a parte de dejar en un limbo jurídico a los recurridos, podría provocar un mayor caos y descontrol en el área de seguridad y emergencias».

El edil manifestó que «el equipo de gobierno del tripartito actual sabía de las circunstancias y que ese proceso estaba judicializado, por lo que su pasotismo asesta otra puñalada mortal a una policía local que agoniza, siempre rodeada de incertidumbre e ineficacia por parte del gobierno municipal».

Enumeró los problemas del Cemelpa, la galería de tiro, los coches y el uniforme. «A estos profesionales no se les toma en serio», sentenció el concejal.