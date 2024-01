Comienza la tala de ocho árboles debilitados en La Naval

Esta mañana comenzó la tala de ocho árboles debilitados y en riesgo ubicados en el tramo de La Naval comprendido entre calle Gordillo y Benecharo, intervención que supondrá un corte de la calle desde las 7 de la mañana hasta las 22.00 h. En las siguientes semanas se realizará el destoconado y posterior vaciado de tierra, así como la formación y plantación de las nuevas jardineras.

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria reunió la pasada semana a la ciudadanía en un encuentro informativo para trasladar el peligro que suponían esos ocho árboles de gran porte de la calle La Naval, en La Isleta. La concejala de Desarrollo Estratégico, Sostenibilidad y Energía, Gemma Martínez Soliño, responsable del área de Parques y Jardines, explicó la necesidad de abordar su tala, primando la seguridad, para acto seguido asegurar que la intervención pasa por mejorar las superficie verdes de La Naval con alcorques más largos y plantas y árboles adaptados al espacio.

La Naval tiene 27 Gravilleas, una especie arbórea que requiere de mucho sol y espacio, elementos que no se dan en dicha ubicación. Eso ha propiciado un crecimiento errático de los ejemplares y un desarrollo debilitado, vector que facilita que sean parasitados. Todo ello ha generado en los últimos tiempos caídas de grandes ramas que suponen un riesgo de seguridad que empeora con el paso del tiempo. «En esta calle la actuación arbórea no fue la adecuada pero con las pocas infraestructuras verdes que tiene La Isleta tenemos que garantizar que La Naval no pierde sino gana espacios verdes. Los nuevos parterres tendrán plantas en toda la base que den respiro y color a la calle, equilibrando la seguridad con la sostenibilidad«, destacó Martínez Soliño.