La colección de bustos de El Museo Canario se formó a finales del siglo XIX y estuvo compuesta por noventa y cuatro ejemplares realizados en yeso. En la actualidad, cincuenta y uno continúan exhibiéndose en la exposición permanente, coronando las vitrinas de la sala dedicada a la antropología física.

Los bustos llegaron a esta institución, procedentes de París, a través de cinco envíos que tuvieron lugar entre los años 1888 y 1893. Algunas de estas remesas fueron el resultado de adquisiciones emprendidas por la propia entidad y otras fueron producto de donaciones efectuadas por algunos socios y particulares. Así, la primera remesa, con fecha de junio de 1888, tuvo un coste para la entidad de 150 pesetas e incluyó 30 figuras. A ellas se sumaron otras seis donadas por René Verneau antes de finalizar el año, y en julio de 1889 llegarían otras veintidós costeadas de nuevo por la sociedad científica por otras 150 pesetas. Unos años más tarde, en enero de 1893, se recibirían treinta y cinco bustos (uno de ellos roto) pagados con las aportaciones de diversos donantes, y en septiembre ingresarían los dos últimos gracias a la generosidad de Justine Rondot.

El origen de la colección se localiza en la propuesta realizada por Diego Ripoche y Torrens (1859-1927) a El Museo Canario en febrero de 1888. Ripoche, nacido en Las Palmas de Gran Canaria, fue un destacado naturalista y una persona interesada en la antropología física, además de socio fundador de esta sociedad científica. Entre 1879 y 1917 residió en París, desde donde actuó como enlace entre El Museo Canario y diversas instituciones culturales francesas, como el Muséum National d'Historie Naturelle, del que fue colaborador. La proposición referida a los bustos fue expuesta a la entidad por medio de una carta, fechada el 6 de febrero de 1888 en París:

«Mirando siempre por el adelanto y progreso del Museo Canario y tratando que este se ponga al alcance de todos los centros de su clase […] y creyendo justo, necesario y útil […] figure al lado de su numerosa colección de cráneos una de bustos de tamaño natural representando 20 ó 30 tipos correspondientes a 15 ó 20 razas distintas y completamente desconocidas de nosotros me permito llamar la atención de la sociedad sobre este asunto suplicándole piense bien sobre la importancia que esta adquiriría gastando una pequeña suma como se verá por la explicación que sigue. […] La colección de bustos que propongo a la sociedad no existen más que una parte en los Estados Unidos de América y otra en el Jardín de Plantas y gracias a mis relaciones se me ha concedido la autorización de tirar algunas pruebas a costa del Museo Canario. […] los objetos que he propuesto […] son la admiración de los visitantes del Museo del Trocadero en esta Capital».

Tras la inmediata aceptación de la Junta Directiva de El Museo Canario tan solo un mes después de la recepción de la misiva, la colección continuó ampliándose, como se ha dicho, mediante otra compra efectuada al año siguiente y tres donaciones realizadas por los socios honorarios René Verneau (1852-1938), antropólogo e investigador francés, y Justine Rondot de Verneau, esposa de este, que donó objetos arqueológicos de gran valor, y por treinta y ocho particulares que fueron, asimismo, incentivados por seis grancanarios, entre ellos Diego Ripoche, quienes promovieron desde el extranjero una suscripción con objeto de aumentar las colecciones del museo:

«Deseosos de ayudarle en tan noble tarea, los hijos de Canaria, aunque lejos del suelo que les vio nacer, han resuelto enviar a sus paisanos […] y han pensado, que mandando al Museo Canario una magnífica colección de bustos (moldeados sobre el natural) representando los diversos tipos de razas humanas, darían a sus compatriotas una prueba de patriotismo».

Los cinco envíos fueron gestionados desde el territorio galo por Ripoche, quien además hizo llegar el manuscrito de un obra de la que fue autor, Estudio de los bustos que posee este centro antropológico establecido en Las Palmas de Gran Canaria, que se editaría en la isla de forma inmediata.

Esta colección de bustos, cuyo origen se enmarca en la museografía del Musée d'Ethnographie du Trocadéro, basada en las concepciones evolucionistas y etnocéntricas de la época, estuvo compuesta inicialmente por noventa y cuatro ejemplares, si bien pronto once se fracturaron cuando se desplomó parte del cielo raso de la sala dedicada a la antropología en la primera instalación de El Museo Canario, ubicada en la planta alta de las Casas Consistoriales. Desde entonces hasta la actualidad, y pese a un cambio de sede de la institución acontecido en la década de 1920, la museografía de la mencionada sala apenas ha sufrido modificaciones, tal como se aprecia en diversas fotografías históricas de Luis Ojeda, Teodoro Maisch y otros fotógrafos destacados. En cualquiera de las instantáneas es posible reconocer un espacio, un diseño y una exhibición escasamente alterados a lo largo de más de cien años, como si de una imagen congelada en el tiempo se tratara.

En el presente continúa siendo una colección muy apreciada, hasta el punto de ser demandada en préstamo por otras entidades culturales. De aquellos estudios antropológicos del siglo XIX, que emplearon copias de rostros de las distintas etnias y retratos fotográficos con posterioridad, han surgido también intervenciones artísticas, como la exposición infográfica Tropologías, del madrileño Andrés Pachón, celebrada en el Museo Nacional de Antropología en el año 2015 y basada en documentos fotográficos del XIX, en la que se emplearon, entre otros recursos, fotografías de tipos africanos enviadas al citado museo por Ripoche en 1900, procedentes del Muséum National d'Historie Naturelle; o Todo aquello que no está en las imágenes, de la brasileña Rosângela Rennó, y Madre, de la grancanaria Teresa Correa, celebradas, respectivamente, en el Centro Atlántico de Arte Moderno durante el año 2014 y en el Centro Insular de Cultura del Cabildo de Lanzarote entre 2021 y 2022.