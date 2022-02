Coches abandonados durante meses sin nadie que responda

Vecinos de la calle Molino de Viento de Las Palmas de Gran Canaria han expresado su malestar por la presencia de coches abandonados sin que nadie los retire. Concretamente se trata de dos vehículos que llevan estacionados «varios meses» frente al Colegio Aguadulce, ya con evidentes signos de deterioro.

Indican al respecto que desde hace bastante tiempo se han percatado de que estos coches permanecían en el mismo sitio sin movimiento alguno, por lo que lo notificado esta circunstancia a la Policía Local. Sin embargo, se han encontrado con «un auténtico frontón» en el que los derivan de un teléfono a otro, pero «nadie nos hace caso». Apuntan que «a cada llamada nos ponen una objeción diferente y solo dicen que es un trámite muy lento, pero llevamos así mucho tiempo sin que nadie intervenga».

Lamentan en este sentido que, después de meses, tengan que ser los habitantes de la zona los que se preocupen e insistan para que se retiren estos coches, que ya presentan un importante estado de abandono, sucios y con las ruedas desinfladas, además de perjudicar el normal uso de la calle y deteriorar «aún más» la zona. Por eso, se preguntan si «en las escasas ocasiones en que la Policía Local pasa por esta calle no los ha visto» y sobre todo, «por qué no hace nada». Entienden que se deben hacer los trámites precisos y las comprobaciones pertinentes pero insisten en que, «lo que no es de recibo, es que tarden varios meses».

Según una nota publicada recientemente por el Ayuntamiento capitalino, la Policía Local retiró de la vía pública en 2021 un total de 1.386 vehículos abandonados. El año pasado se puso en marcha una campaña para intensificar la detección y retirada de este tipo de vehículos, que ocupan espacios de aparcamiento, perjudican la imagen de la ciudad y, además, pueden suponer un daño para el medioambiente. Este trabajo fue llevado a cabo gracias al trabajo de identificación y retirada que desarrolla la Policía Local con un grupo especializado y también gracias a la colaboración ciudadana, muy importante a la hora de dar aviso sobre este tipo de hechos y para velar por la mejora de la seguridad en los barrios.

El cuerpo de seguridad tiene establecido un protocolo de actuación que comienza tras la observación del automóvil en la calle o en un terreno público, ya sea por parte de un agente o a través de un aviso vecinal. A partir de ahí, cuando se detecta la existencia en la vía de un vehículo en esta situación, se inician los trámites oportunos para localizar a su titular, dando cumplimiento a los pasos legales establecidos. Además, se investiga si el vehículo tiene seguro e ITV para posteriormente iniciar un expediente en los casos que lo requieren.