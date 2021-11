La ciudad visibiliza el papel de los jóvenes como actores de transformación social

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria celebra el Día Internacional de la Juventud, que se conmemora cada 12 de agosto, con el spot 'Yo a mi edad', un alegato que promueve el papel esencial que tienen los jóvenes como actores de transformación social.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Juventud, fue presentada ayer en rueda de prensa. Se trata de una acción con la que el Ayuntamiento busca celebrar y dar voz a los jóvenes.

La titular del área, Carla Campoamor explicó que «tenemos una juventud con capacidad de cuestionar el entorno que les rodea, para transformar el mundo, para innovar, expresarse, formarse y que debe ser protagonista de manera permanente de la construcción de esta ciudad».

El vídeo, que será difundido en redes sociales, cuenta con la participación de chicos y chicas de 14 a 30 años

El spot, de 40 segundos, reivindica la capacidad de resistencia, la solidaridad, la defensa de la igualdad, diversidad y respeto del medioambiente, cualidades que definen a la juventud de Las Palmas de Gran Canaria, según subrayó Campoamor.

El vídeo, que será difundido en redes sociales, cuenta con la participación de varios chicos y chicas de 14 a 30 años residentes en la ciudad y el guion se elaboró tras hacer una serie de entrevistas para conocer sus principales inquietudes. La grabación se ha desarrollado en diferentes espacios del municipio, que son muy frecuentados por personas de este rango de edad.

Campoamor señaló que «con este spot también queremos visibilizar que las personas jóvenes son parte del proceso de decisiones y confiamos en ellos tanto como en las generaciones mayores, porque el futuro es también suyo».

48 acciones

En el marco del Día Mundial de la Juventud, Carla Campoamor hizo balance sobre las acciones impulsadas por el Ayuntamiento para apoyar a este colectivo, llegando en el último año a más de 5.000 residentes en el municipio a través de diferentes 48 acciones de formación, apoyo emocional, promoción musical, actividades de cultura o deportivas.

Uno de los proyectos más destacados de Juventud es 'LPA Juventud Emociónate', una iniciativa que surgió durante el confinamiento y que se ha mantenido en el tiempo para fomentar el bienestar emocional de los jóvenes, el taller de conversación en inglés 'How to say chacho?', o el evento de conciertos 'online' 'Tu casa me suena'.

Asimismo, se han ofertado durante los dos últimos veranos cerca de 3.000 plazas para el programa de ocio y deporte de verano, se han puesto en marcha varias iniciativas para promocionar el talento artístico a través de 'Creactivos' o el certamen de la canción 'LPA Studio Edition', el laboratorio de arte joven 'IncubarT' o Luchalibrito llegando a más de 100 jóvenes.

La concejala apuntó que «durante el último año, nos hemos reinventado y hemos adaptado nuestra programación a la nueva realidad para ofrecer propuestas atractivas que den respuesta a las necesidades reales». Y avanzó que «el próximo curso vamos a poner en marcha una nueva propuesta de actividades».