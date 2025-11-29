«Hace cinco años que sé que mi padre mató a mi madre y aún no puedo enterrarla» La hija de Miguel Gallego –el descuartizador– y María Dolores Illán quiere cerrar este capítulo, pasar el duelo y «poder llorarla» pero sabe que el proceso es «lento»

iguel Gallego Pousada, durante la reconstrucción de los hechos que tuvo lugar el pasado 25 de julio en el sur de Gran Canaria.

«Llevo cinco años sabiendo que a mi madre la ha matado mi padre y no puedo enterrarla todavía. No sé ni donde está». Así se siente Elena Gallego, hija de María Dolores Illán Méndez, a quien presuntamente asesinó y descuartizó el 18 de abril de 2020 su marido, Miguel Gallego Pousada. El padre de Elena se encuentra en prisión provisional por este crimen machista desde febrero e incluso hace unos días le denegaron su petición de libertad provisional.

«Un criminólogo de Canarias me comentó que los restos de mi madre fueron llevados de Gran Canaria a Tenerife», cuenta Elena desde el otro lado del teléfono ya que vive en Cataluña. «Sé que es un trabajo difícil, de recomposición pero es que me la imagino de instituto en instituto de medicina legal. Es muy duro», añade Gallego con voz entrecortada.

«Para nosotros es un duelo importante, queremos poder llorarla. Creo que ni pude hacerlo el día que me dijeron que mi padre había confesado los hechos», confiesa. Además explica que consiguió hablar con «la secretaría de la magistrada» que lleva la instrucción del caso para pedirle si de algún modo podían acelerar el proceso para poderla enterrarla. Pero la respuesta fue la palabra que lleva repitiéndose durante todo este tiempo: «Me respondió que tuviera paciencia, pero es que cinco años teniendo paciencia ya son suficientes».

«Nos merecemos descansar. Nos sigue tocando esperar, esperar y esperar. Estoy pendiente de esto, no descansamos; es muy cruel», asevera Gallego. Al final explica que no sabe cuántos restos están analizando y siempre está el «miedo» de si se pierden. «No tenemos ni idea de nada», añade antes de agradecer a todas las personas que le están intentando ayudar desde la distancia. «Tengo toda la buena fe de muchas personas, pero quien tiene que hacer el trabajo no lo hace, que sé que es un proceso lento, pero estamos desesperados», concluye.

Las claves ¿Quién? Miguel Ángel Gallego confesó en sede judicial que asesinó a su mujer para luego descuartizar su cuerpo.

¿Cómo? Según los investigadores, María Dolores fue asesinada por su esposo y despedazada en fragmentos.

Los hechos

Según los investigadores, María Dolores, de 59 años, fue asesinada supuestamente por su esposo en un apartamento de la calle Helsinki en Playa del Inglés, quien la despedazó en fragmentos de pocos centímetros. Durante los días posteriores, el acusado se deshizo de los restos arrojándolos en la vía pública, aprovechando los escasos momentos en que podía salir de casa ya que era la época del confinamiento por la pandemia.

Miguel Gallego Pousada intentó enmascarar el crimen haciendo creer a las autoridades que su mujer había desaparecido voluntariamente, llegando incluso a denunciar su marcha, según la investigación.

Tras haber ocultado los restos, elaboró una coartada que sostuvo durante casi cinco años. Él mismo elaboró una nota manuscrita donde supuestamente su mujer se despedía.

