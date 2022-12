Las chaquetas de bomberos llegarán «en días» y las botas y los cascos, el año que viene

Los bomberos que están en lucha contra las carencias y los problemas de organización han denunciado en los últimos tiempos que se tenían que prestar los cascos o que las chaquetas de intervención estaban roídas hasta comprometer la seguridad de los agentes.

Este martes, el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Josué Íñiguez, defendió que en el último año se ha invertido más de 850.000 euros en la renovación de las dotaciones e informó de que, en la actualidad, «más del 80% de las intervenciones se realizan con material nuevo porque los más de 850.000 euros renovamos el traje técnico, rescate en altura, en acuático… y no hemos parado de trabajar». Y añadió que «este año acabaremos con los chaquetones renovados».

Aún así, el edil reconoció que ha habido retrasos en el impulso a los pliegos de contratación de diversos suministros y en la compra de vehículos, algo que atribuyó en parte a la paralización de los procesos administrativos que provocó la irrupción del covid, en parte a la carencia de materiales y equipos que ha generado la guerra de Ucrania.

En una comparecencia solicitada por el Partido Popular, el concejal de Seguridad adelantó que el contrato de los chaquetones (adjudicado por unos 300.000 euros) está pendiente de entrega y confió en que sería «en unos días», aunque lo mismo se dijo hace unos meses. «Una vez entregados los trajes de intervención, habremos culminado una inversión de un millón euros en equipamiento», remató.

Por lo que sí habrá que esperar es por las botas, los verdugos, los cascos, los guantes y las botas. Respecto a este contrato, Íñiguez informó de que se están culminando los trabajos de la mesa técnica y que se espera licitar el año que viene.

También están pendientes de que se resuelva en Contratación los servicios de mantenimiento de vehículos, equipos de respiración, mantenimiento de extintores y suministro de ferretería, que están lastrando la prestación del servicio, según las denuncias continuadas de los bomberos.

En cuanto al estado de los vehículos, el concejal de Seguridad emplazó al próximo año la licitación del procedimiento de adquisición de nuevos coches, algo que no se produce desde el año 2018. Hay que recordar que Inspección de Trabajo ha solicitado que se revisen el estado de los camiones de bomberos tras una denuncia de CC OO porque a un coche de primera salida se le salió una pieza cuando iban a rescatar a una persona en Guanarteme.

Imagen de archivo de camiones de bomberos de la capital grancanaria. / Juan Carlos Alonso

El viceportavoz del PP, Ángel Sabroso, dio poco crédito a las previsiones del grupo de gobierno. «En la última comparecencia, nos informó de que en octubre o noviembre tendríamos los chaquetones, pero hoy nos dice que en días. Comprenderá que el crédito de sus palabras es escaso», le respondió.

«Que los bomberos tengan que hacer intervenciones con material caducado, como las botas, que están vencidas en fecha, que no se haya previsto el material que necesitan los bomberos que se incorporaron tras más de un año de espera para iniciar su formación, o que la última incorporación de vehículos sea de 2018 dice mucho de su trabajo y se califica por sí solo».

También el concejal de Coalición Canaria David Suárez apuntó a la falta de revisiones de seguridad en el cuerpo. «El Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento no está al día ni con los camiones, lo cual es llamativo y alarmante».

Para el concejal no adscrito, José Antonio Guerra, «el servicio sigue estando en precario y sobre todo no tiene visos de solución». Criticó que los bomberos «han trabajado en precario y expuestos en condiciones pésimas durante todos los años de su mandato. No puede ser que no tengan chaquetones de intervención ni que no se haya comprado coches desde 2018. Está esperando a que venga alguien y lo solucione».

En su último turno de intervención, Josué Íñiguez defendió que en este mandato se ha dado cumplimiento a las principales demandas de los representantes sociales de los bomberos, esto es, el convenio con la Autoridad Portuaria (1,1 millones), la recuperación íntegra de los fondos Unespa y la promoción interna, entre otros asuntos.

«El covid cambió la vida, ya nos gustaría contar con los vehículos aquí», argumentó, «pero los fondos Unespa nos permitirá adquirir los vehículos el año que viene».

Insistió en que «no hay un conflicto declarado» desde el punto de vista legal, aunque las movilizaciones y protestas de los bomberos continúan; y recordó que se ha ejecutado ya más de 350.000 euros en obras de mejora en el Parque Central de Miller.

El PP denuncia que algunos bomberos no pasaron el proceso formativo

El viceportavoz del Partido Popular, Ángel Sabroso, acusó este martes a los concejales de Recursos Humanos, Mario Regidor, y de Seguridad, Josué Íñiguez, de conocer que varios de los aspirantes que se han incorporado a la plantilla del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS) no fueron calificados como aptos al final el proceso formativo. «¿Usted permite que con informe final de formadores negativo se incorporen a la plantilla del SEIS?», le preguntó.

«No responden si las incorporaciones se corresponden con la evaluación del proceso formativo porque no queremos suponer que se han incorporado personas que no han pasado el proceso de formación y que son no aptos, con un informe negativo de la academia», expuso.

El concejal de Seguridad le animó, a «ponerlo en conocimiento de justicia. Para ser funcionario de carrera, el tribunal te tiene que considerar apto para no meter a la gente por la puerta de atrás». Aseguró que el tribunal es un órgano independiente «y no corresponde a los políticos meter las manos donde no debe, entendemos que el tribunal los consideró aptos».

La denuncia del PP se refiere a la incorporación de la promoción de 31 agentes de bomberos que fue resuelta este año, tras tres de proceso selectivo. De los 31, 28 se han incorporado ya como funcionarios de carrera y otros tres siguen en prácticas, « a la espera del informe de Intervención». El edil aclaró que hasta que no se cumpla la incorporación de los tres agentes que están pendientes de ser nombrados funcionarios, no se podrá constituir la lista de reserva, que está formada por treinta personas.

Las carencias de personal han sido uno de los problemas que han venido denunciando también los agentes. De hecho, su renuncia a cubrir bajas y permisos ha provocado el cierre puntual de los parques de bomberos de La Isleta y Vegueta.

Respecto a este asunto, Josué Íñiguez informó de que, contando el número de agentes, la promoción interna y la oferta de empleo, hay 120 bomberos (88% de la plantilla), 28 cabos (90%), siete sargentos (100%) y dos suboficiales en movilidad (100%). Con ello, la escala de mando estará al 90% cuando concluyan estos procesos. «La lista de reserva permitirá cubrir las vacantes que dejen los ascensos. Dejaremos la plantilla mucho mejor que hace cuatro años», indicó.

Hemos incorporado 28 y las promociones internas están en marcha, lo veremos en los próximos meses. Los cascos lo entregaron tres meses más tarde de lo previsto (julio) por problemas de aprovisionamiento derivados de la guerra de Ucrania. Como teníamos remanente de cascos se 33

«Las cosas no se han hecho bien ni con los tiempos ni con las formas en el proceso de incorporación de personal al SEIS. Tardó más de un año en hacerse el curso de formación desde que finalizaron las pruebas y por vez primera en la historia se han tenido que cerrar parques de bomberos por falta de personal», denunció Sabroso, quien recordó que en 2015 su partido dejó un cuerpo con dos suboficiales, siete sargentos y más de 40 cabos.

Por su parte, el concejal de CC David Suárez corrigió a Josué Íñiguez. «No es verdad que con la lista de reservas se cubrirán las vacantes, (el concejal de Recursos Humanos, Mario) Regidor ha dicho que se hará con otro procedimiento selectivo».

Para la concejala no adscrita Carmen Guerra, la gestión del cuerpo de bomberos «parece el camarote de los hermanos Marx» y acusó al concejal de Seguridad de incumplir los plazos de incorporación de los bomberos. «Me preocupan los bomberos y los ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria y su seguridad. A usted debería preocuparle más que a mí», le espetó.