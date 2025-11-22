Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la plaza central del centro comercial se dio la bienvenida a las fiestas de la ilusión en una cita conducida por Yanely Hernández
En la plaza central del centro comercial se dio la bienvenida a las fiestas de la ilusión en una cita conducida por Yanely Hernández Cober
Las Palmas de Gran Canaria

El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

El grupo Los Salvapantallas fue el encargado de poner el broche de oro a una noche inolvidable para los asistentes

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:24

Comenta

El centro comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, procedió al encendido de su iluminación navideña este sábado a las 19.30 horas. Un acto que se desarrolló en la plaza central de este espacio y que estuvo conducido por la artista Yanely Hernández.

Además, esta cita navideña, que tenía aforo limitado, contó con la participación de invitados especiales que la convirtieron en una noche inolvidable. El grupo Los Salvapantallas fue el encargado de poner el broche de oro.

Ver 28 fotos

Publicidad

Top 50
  1. 1 No sólo La Palma: Canarias en prealerta por el doble fenómeno que llega en cuestión de horas a todas las islas
  2. 2 Canarias se acerca a los 30º y la Aemet activa avisos en tres islas
  3. 3 Accidentada huida por Las Palmas de Gran Canaria en un furgón robado
  4. 4 Caso Valka: el informe que demuestra que los móviles los carga el diablo
  5. 5 El popular bar El Perola de Agaete cierra sus puertas tras 33 años de vida
  6. 6 Tranquilos, aquí está el líder
  7. 7 Los menores que dieron una paliza a otra en La Palma y lo grabaron son de distintos centros: «Son episodios graves, hay que intervenir para prevenir»
  8. 8 La Colonial de Fontanales: historia, pasión y esfuerzo en torno a una tabla de quesos
  9. 9 Las Palmas de Gran Canaria busca su anillo verde
  10. 10 A juicio por presuntamente transferirse 30.000 euros del móvil de su abuela sin su permiso

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad