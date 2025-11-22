El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad

En la plaza central del centro comercial se dio la bienvenida a las fiestas de la ilusión en una cita conducida por Yanely Hernández

El centro comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, procedió al encendido de su iluminación navideña este sábado a las 19.30 horas. Un acto que se desarrolló en la plaza central de este espacio y que estuvo conducido por la artista Yanely Hernández.

Además, esta cita navideña, que tenía aforo limitado, contó con la participación de invitados especiales que la convirtieron en una noche inolvidable. El grupo Los Salvapantallas fue el encargado de poner el broche de oro.