El centro comercial Alisios se ilumina por Navidad
El grupo Los Salvapantallas fue el encargado de poner el broche de oro a una noche inolvidable para los asistentes
Las Palmas de Gran Canaria
Sábado, 22 de noviembre 2025, 21:24
El centro comercial Alisios, en Las Palmas de Gran Canaria, procedió al encendido de su iluminación navideña este sábado a las 19.30 horas. Un acto que se desarrolló en la plaza central de este espacio y que estuvo conducido por la artista Yanely Hernández.
Además, esta cita navideña, que tenía aforo limitado, contó con la participación de invitados especiales que la convirtieron en una noche inolvidable. El grupo Los Salvapantallas fue el encargado de poner el broche de oro.