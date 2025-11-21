El CEIP Pepe Dámaso viaja al Renacimiento

Rebeca Díaz Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:19 | Actualizado 19:01h. Comenta Compartir

El alumnado del CEIP Pepe Dámaso del barrio de Schamann, en Las Palmas de Gran Canaria, se embarcó en la mañana de este viernes en un viaje en el tiempo que les llevó, sin salir del salón de actos del colegio, hasta el Renacimiento. Un periodo que han estado trabajando en clase dentro del proyecto 'La Historia vuelve' que desarrolla este centro bilingüe, y en el que se ha prestado especial atención a un episodio que se produjo en el año 1599 y resultó clave para la isla de Gran Canaria: la Batalla del Batán.

Un hecho que ha permitido a los escolares descubrir la figura del almirante Van der Does y el ataque que acometió contra la isla con 74 galeones y más de 4.000 soldados. Pero también el papel que desempeñaron un grupo de pobladores que con apenas piedras y palos, un gran conocimiento del barranco del Guiniguada y mucho ingenio, hicieron frente a las tropas holandesas. Aspectos estos que han ido analizando, cada uno adaptado a su nivel educativo, y que han plasmado en los muchos trabajos que visten el hall de entrada al centro.

Pero esta mañana de viernes el alumnado recibió una clase extra de historia sobre ese periodo del Renacimiento en Canarias que llegó en alfombra roja al salón de actos César Manrique de este colegio de la parte alta de la ciudad. La que cruzaron la docena de integrantes de la Asociación para la Divulgación de la Historia de Canarias (Adhica), una entidad que recrea cada año en Santa Brígida la Batalla del Batán y que aportaron más luz sobre la misma a los niños y niñas.

Así, este espacio acogió -en dos pases diferentes para poder albergar a los casi 400 alumnos del colegio- una actividad que comenzó con una pequeña explicación en PowerPoin a cargo de Teresa Sosa, coordinadora de Patrimonio Natural, Social y Cultural Canario del Pepe Dámaso, al que siguió un desfile de los integrantes de Adhica, que fueron ataviados como personajes de la época y tocaron todos los estratos de la sociedad. Pues recrearon figuras como la de una gran dama, un recaudador de impuestos, un ama de llaves, una costurera, lavanderas, una monja, una panadera, un monje dominico o un miliciano, entre otros.

Además, recrearon bailes propios de ese periodo histórico e incluso cantaron alguna pieza del Renacimiento en Canarias que hizo que el alumnado estallara en un sonoro aplauso.

Integrantes de la asociación y trabajos del alumnado. Cober

«Representamos en muchos sitios lo que es la vida cotidiana de la Canarias de aquella época, de cuando llegó Van der Does, y procuramos representar distintas capas sociales de la villa de Santa Brígida, que es donde se desarrolló la batalla», explicaba María del Carmen Muñoz, una de las integrantes de Adhica minutos antes de comenzar su actuación ante el alumnado.

Apuntaba también que muestran con sus atuendos «los diferentes oficios» y les cuentan «algunas historias de lo que sucedió» además de «pinceladas» sobre figuras relevantes del momento «como Cairasco de Figueroa», o interpretar «bailes del siglo XVI».

Una propuesta que recalaba este viernes por primera vez en la capital grancanaria pero que, como recordaba María del Carmen Muñoz, ya han llevado «a distintas asociaciones de barrios de Santa Brígida, como Pino Santo Alto o la Atalaya y al colegio de la Atalaya», al margen de «la recreación de la batalla del Batán, el 3 de julio».

La idea de contactar con Adhica comenzó a barajarla la docente Teresa Sosa en su afán por llevar el estudio de la Historia, incluido en el 'Year planning' del centro, al terreno local. Por eso, «ya desde el año pasado» se adelantó a este momento en el que están abordando «el Renacimiento y el Humanismo», y contactó con esta asociación para cerrar con ellos la actividad que se materializó este viernes. Una propuesta que recibieron de buena gana. «Se ofrecieron con una amabilidad increíble», confirmaba la docente.

Por su parte, la director del Pepe Dámaso, Niza Sanabria, reseñó respecto a esta iniciativa que el colegio «ha ido apostando a lo largo de los años por el tema del bilingüismo» y «en vincular ese aprendizaje de una lengua extranjera a través de una metodología basada en proyectos».

De modo que, «creamos un 'Year planning'» y «elegimos una temática común» que «suele ser anual» pero que en este caso, al basarse en la Historia, se ha extendido desde el curso anterior.

«Comenzamos el curso pasado y nos quedamos en la Edad Media», señaló sobre un proyecto que continúan este año con «la Edad Moderna y la Contemporánea» para seguir con «la imprenta, el Renacimiento, el Humanismo» y en enero tratarán «los medios de transporte en el siglo XX».