Casa de Galicia activa la campaña «+Q Reyes» para atender a casi 4.000 niños de familias vulnerables La entidad solidaria ha puesto en marcha un nuevo año de recogida de juguetes con el fin de garantizar regalos en la noche de Reyes

Iván Martín Chacón Las Palmas de Gran Canaria Miércoles, 19 de noviembre 2025, 17:49 | Actualizado 17:57h.

La Casa de Galicia ha puesto en marcha su campaña solidaria «+Q Reyes», con la que espera garantizar un juguete a los casi 3.900 menores pertenecientes a 2.482 familias inscritas este año. La recogida, activa hasta el 30 de diciembre, busca asegurar que ningún niño o niña de la isla se quede sin regalo en la noche de Reyes.

En el acto participaron la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias; el presidente del Cabildo, Antonio Morales; la concejala de Bienestar Social, Carmen Luz Vargas; el concejal de Cultura, Josué Íñiguez; y el presidente de la Casa de Galicia, Albino Aneiros.

Aneiros recordó la larga trayectoria de la entidad: «Desde 1951, Casa Galicia se ha comprometido a recoger regalos y juguetes para los niños de entre 0 y 5 años, para que ninguno se quede sin Reyes Magos. Esta campaña pretende garantizar que ningún niño de la isla se quede sin un juguete en la noche mágica del 6 de enero, especialmente aquellos cuyos hogares atraviesan dificultades económicas».

El presidente destacó que el año pasado la entidad atendió a 2.482 familias, que suman 3.887 menores en Gran Canaria. «Convocamos a trabajadores sociales, ONG y Cáritas al inicio de la campaña. Esa cifra probablemente aumente, porque seguimos recibiendo listados cada semana. No lo sabremos con certeza hasta el cierre del 30 de diciembre», señaló, al tiempo que hizo un llamamiento a instituciones, entidades colaboradoras y ciudadanía para que «vuelvan a mostrar la solidaridad que siempre nos ha caracterizado».

Por su parte, el presidente del Cabildo, Antonio Morales, subrayó el compromiso histórico de la corporación con la Casa de Galicia. «Desde hace muchos años venimos colaborando de manera decidida. La Navidad en Las Palmas de Gran Canaria tiene un papel muy importante, con la cabalgata del 5 de enero como cita destacada para buena parte de la isla. Más de 70 años de trabajo solidario merecen nuestro reconocimiento.

Más de 3.000 niños no se quedan sin juguetes gracias a esta labor, y esa solidaridad es digna de destacar», afirmó. Morales recordó además el apoyo del Cabildo a la entidad tras el incendio que afectó sus instalaciones: «Era necesario corresponder al trabajo que realizan a diario por toda nuestra gente».

La alcaldesa, Carolina Darias, resaltó la magia de estas fechas: «Llega la época en la que la ilusión se hace posible, especialmente cuando llega a los hogares. Termina el Día de Reyes y ya pensamos en el siguiente. Este Ayuntamiento, junto al Cabildo y la Casa de Galicia, debe estar a la altura de ese compromiso».

Darias explicó que más de 500 familias de la capital se beneficiaron el año pasado de la campaña +Q Reyes, y animó a la ciudadanía a sumarse nuevamente: «Estamos encantados de formar parte de esta gran familia y del trabajo que realiza la Casa de Galicia. Invitamos a todos a colaborar. En la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, la Navidad también sueña».

Cómo colaborar

La ciudadanía de la isla de Gran Canaria también puede colaborar entregando juguetes nuevos en la sede social de la Casa de Galicia, ubicada en la calle Salvador Cuyás, 8, de lunes a viernes en horario de 10:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00 horas, o realizando aportaciones económicas a través del número de cuenta ES15 1491 0001 2130 0013 2138.

Este año, los Servicios Sociales han detectado un incremento del 20% en la demanda de juguetes dirigidos a niños y niñas de entre 0 y 5 años. Por este motivo, se hace un llamamiento especial para donar juguetes nuevos y sin empaquetar que contribuyan al desarrollo y disfrute de los más pequeños, como juegos didácticos, peluches, sonajeros o libros infantiles.