Casa Fataga se cierra por ser un peligro

El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria decreta el cierre parcial del negocio de restauración que ocupa la concesión de la Casa Fataga, el histórico inmueble del parque de Santa Catalina. Esta resolución se fundamenta en los diversos informes policiales que se acumulan en los últimos años y que reflejan una serie de peligros asociados al incumplimiento de las normativas de seguridad.

Este local de restauración opera con concesión administrativa del departamento de Patrimonio del gobierno de la ciudad, área que cuelga de la Concejalía de Desarrollo Urbano. Desde allí, con fecha del pasado martes, se emitió el documento que, remitido a las partes interesadas, solicita que se «proceda a la paralización de la actividad, debiendo permanecer en ese estado hasta que se acredite mediante certificado firmado por técnico competente que las puertas de acceso y desalojo del local son practicables tanto para la entrada como sobre todo, para la salida en caso de emergencia, con advertencia de clausura y precinto del establecimiento en caso de incumplimiento».

No es la primera vez que los responsables de la concesión, de la empresa Restauración y Eventos Secret, reciben un toque de atención de la autoridad municipal con el subtexto de la posible clausura y precinto del local, del que también se ha informado de la organización de fiestas que no vienen recogidas en las autorizaciones de la concesionaria.

Cronología de los requerimientos

Las diversas advertencias del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria vienen reflejadas en la resolución que exige la paralización de la actividad, donde se establece una cronología de los informes anteriores realizados por técnicos municipales y por agentes de la Policía Local.

Tras citar una serie de requerimientos realizados por las autoridades el pasado 25 de julio, entre ellos los de la utilización de equipos de sonido que no podían estar en funcionamiento, las últimas inspecciones inciden en los incumplimientos.

Si bien es cierto que en las inspecciones realizadas no se percibe que los equipos de sonido sigan en funcionamiento, sí que se subraya que «con respecto a las puertas de entrada y evacuación que en el establecimiento consta un número de dos, debemos señalar lo siguiente. En el informe de la Policía Local de fecha 7 de junio de 2025, ya se advertía que una de las puertas se encontraba cerrada con una cadena y candado, lo cual motivó el requerimiento efectuado por la resolución de fecha 29 de julio de 2025. De entre los informes realizados por la Policía Local, los de fecha 30 de agosto y 11 de octubre de 2025, con documentación fotográfica, se da cuenta de dicha puerta, la que se ubica al norte según plano del Servicio de Patrimonio anexo al contrato de concesión, no cumple con las medidas que garanticen una posible evacuación de emergencia en caso de emergencia y en cuanto a las puertas de acceso y salida de emergencia cuenta una sola habilitada para ello. Se observa en la fotografía aportada, que la puerta continúa con cadena y candado».

Además de las cuestiones asociadas a las salidas de emergencia del local, había otros aspectos que ya procuraban atención por parte de la concesionaria en los anteriores informes y que no han sido resueltos: «Tampoco se ha aportado justificación de encontrarse en posesión de las hojas de reclamaciones ni de la instalación del cartel de aforo», cuestión última esta que también ha ocupado denuncias y pesquisas municipales.

Como en todas las resoluciones dictadas por Urbanismo, la empresa cuenta con un plazo de dos meses para presentar alegaciones al decreto municipal, aunque esté armado por números informes tanto de técnicos de la Concejalía como los miembros de la Policía Local que han acudido a realizar las distintas inspecciones que han dado como resultado esta resolución en un negocio consolidado en uno de los vectores principales de la vida turística de la capital.

Conjunto histórico

El restaurante de la Casa Fataga forma parte de un conjunto histórico, concebido para la ciudad por los hermanos Néstor y Miguel Martín-Fernández de la Torre.La pieza del bodegón, donde se ubica el restaurante, se construyó en 1920. La Casa del Turismo, edificio anexo y vacío de contenido en la actualidad, tuvo su origen final en 1938.

Estos elementos arquitectónicos forman parte de la memoria racionalista de Las Palmas de Gran Canaria y se podrían hermanar con los elementos que cohesionan el conjunto del Pueblo Canario, donde el museo que lleva el nombre de Néstor lleva cerrado para una reforma desde 2017 aunque ya se han licitado los trabajos que aspiran a culminar su recuperación en un plazo de 24 meses.

Lugar simbólico de la ciudad que no termina de cuajar en el imaginario ciudadano ahora obligadas a sellarse sus puertas.